Американская джаз-дива Ив Корнелиус выступит в Гомеле 16 февраля

17 Пациентки под статьей. Как лечат осужденных женщин и их детей в женской исправительной колонии в Гомеле Беременная и женщина-мать на зоне — образ, весьма далекий от мадонны эпохи классицизма. Настолько далекий от естественного порядка вещей, что здесь не мать стимулирует к&...

239 Хулиганство, грабеж, выманивание кредита. По каким статьям и за что были судимы кандидаты в депутаты горсовета? В избирательной гонке по Гомельскому району участвуют 92 кандидата в депутаты из сорока округов города. В каждом почтовом ящике любого избирательного округа можно найти б...

115 «Изменила ему назло, чтобы почувствовать себя свободной!»: женщины откровенно рассказывают о своих изменах Мы привыкли много говорить о «природной полигамии» мужчин и причинах их измен. А что насчет женщин? Мы решили расспросить самих девушек о том, почему они заводили от...

284 Трещины в стенах и фундаменте, подземные воды. Как живут в проблемном доме на Моисеенко и почему жильцы хотели отказаться от капремонта? Жителям дома № 45 по улице Моисеенко хотели предложить взять часть расходов по капитальному ремонту на себя....

529 Фотофакт: под Светлогорском у лесовоза перевернулся прицеп 9 февраля во второй половине дня лесовоз в сцепке с прицепом двигался по автодороге Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье. 13-й километр трассы стал несчастливым для водителя, здес...