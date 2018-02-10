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Американская джаз-дива Ив Корнелиус выступит в Гомеле 16 февраля

  • 10 февраля 2018, 12:28
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Наследница великой Эллы Фитцджеральд и Сары Воэн исполнит новую программу, посвященную Дню Влюбленных. Организаторы обещают необыкновенной красоты мелодии и атмосферу нью-йоркского джазового клуба.


Несколько фактов об Ив:


  • Вокальные композиции в ее исполнении, авторство которых зачастую принадлежит самой певице, всегда присутствуют в плей-листах американских джазовых радиостанций.
  • Выпускница первоклассной Манхэттенской высшей школе музыки, Ив — обладательница степени бакалавра и в музыке, и в бизнес-управлении.
  • Корнелиус записывалась с такими звездами современного джаза, как Рэмси Льюис, Чучо Вальдес, Джон Хендрикс, Рой Харгроув и другими.
  • Исключительно аккуратное отношение к музыкальным обработкам композиций таких джаз-гигантов, как Сара Воэн, Элла Фицджеральд, Кармен Макрэй и Билли Холидей, выгодно отличает Корнелиус от многих современных джазовых вокалисток.


Концерт состоится в рамках проекта «Джаз из Нью-Йорка», цель которого предоставить белорусской публике возможность насладиться импровизациями мировой столицы джаза.

Концерт пройдет в ОКЦ, начало в 19. 00




Гомельская правда
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