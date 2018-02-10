«Красиво в дипломе, а в жизни все иначе». Как юрист в 50 лет переучился на автослесаря

Вместо теплого кабинета — гараж, взамен делового костюма — спецовка. К своим 50-ти дипломированный юрист Александр Дайниченко круто поменял жизнь и стал... автослесарем.

Александр встречает нас у открытого капота тарахтящей «Газели». В потемневших от масла руках — гаечный ключ, сквозь усы пробивается улыбка. Здесь, на автобазе, у него серьезная миссия: обслуживает машины «скорой» помощи. В основном ремонтирует двигатели.

Вообще-то раньше Александр мог починить даже корабль или катер. Сразу после школы отучился на техника-судомеханика, какое-то время работал в гомельском порту. А потом армия, развал союза и непростые 90-е... Ну кто тогда мечтал о флоте?





Вот и Александр зарабатывал, чем мог. А в 30 «с хвостиком» неожиданно для всех поступил на факультет правоведения Московского института Национальных и Региональных отношений. Говорит, грезил о прокурорской карьере. Но в нашу прокуратуру с дипломом российского вуза тогда не взяли. А потому пришлось Александру искать место на гражданке.

Предложения были, но не сказать, чтобы уж больно завидные. Сначала — не очень успешное госпредприятие, затем пару частных фирм, еще один завод, на котором Александр работал за троих — юриста, кадровика и архивариуса. Уходил на работу в шесть утра, домой возвращался после девяти вечера. Спустя год такого ритма забрал с предприятия трудовую.





Со следующей фирмой, вспоминает Александр, совсем не повезло.

— Только устроился, а директора посадили — и мы 8 месяцев без зарплаты были.

К 45-ти годам, разочаровавшись в профессии, мужчина закинул диплом на полку повыше и уехал на заработки в Россию.

— Пришел на стройку — думаю, ну я тут один такой, с высшим образованием. Оказалось еще двое в бригаде таких же, с дипломами, как и я, раствор мешают, — смеется Александр.





Деньги на российской стройке платили неплохие, но хотелось домой и не давали покоя амбиции. Вернулся — а работы юристом как не было, так и нет.

— Полгода скитаний по собеседованиям не дали результата. Мне уже 50, а все хотят молодых работников. Подумал-подумал, да и пошел на биржу. Шел с четкой целью — переучиться на рабочую специальность, потому что понимал, что нормальную работу юристом там вряд ли предложат. Через два месяца порекомендовали переучиться на автослесаря: бесплатно, да еще и со стипендией. Подумал: «Ну что я теряю?»

И Александр снова сел за парту. Через полгода получил новую специальность и новую работу. Про юридическую карьеру теперь не хочет и вспоминать.

— Толку от этого теплого кабинета и костюма, если зарплата маленькая, а ответственность большая. Это только в дипломе красиво написано, а в жизни оно все иначе получается.





В 2017 году при содействии службы занятости в Гомельской области трудоустроены более 30 тысяч человек. При этом на обучение и переподготовку были направлены более 2 тысяч безработных.