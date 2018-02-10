Власти обещают закончить в этом году реконструкцию усыпальницы в парке и заняться усадьбой в Хальче

Идеологи из облисполкома подвели итоги работы за прошлый год и наметили планы на будущее.

На встрече замминистра культуры Александр Яцко отметил, что в этом году завершится затянувшаяся реконструкция усыпальницы Паскевичей и начнутся работы по восстановлению усадьбы в Хальче, сообщает «Гомельская правда».

Справка Сильных Новостей:

Работы по восстановлению усыпальницы начались в 2007 году. Сакрально-мемориальный комплекс был построен во второй половине 19-го века по инициативе Федора Паскевича.









Усадьба Войнич-Сеножацких была построена в первой половине 19-го столетия в деревне Хальч на высоком берегу Сожа в стиле классицизма. В прошлом рядом с дворцом располагался пейзажный парк, а над ручьем, который тек в овраге поблизости, находился подвесной мост.







