Гомель дешевеет, Брест — дорожает. Как меняются цены на жилье в Беларуси

Портал Realt.by сравнил текущие средние цены на жилье в крупных городах Беларуси кроме Минска и описал как они менялись за последний год. Получилось много сюрпризов.

Средняя цена на жилье





Самые большие средние цены за квадратный метр в крупных городах Беларуси зафиксированы в Солигорске — 716 долларов, Бресте — 643, Молодечно — 602, Гродно — 577 и Витебске — 534. Самые низкие — в Мозыре — 404, Бобруйске — 414, Орше — 420, Пинске — 460 и Полоцке — 479.

Самое дорогое жилье среди областных центров — в Бресте и Гродно, самое дешевое — в Гомеле — 511 и Могилеве — 531. Интересно, что больше, чем в Гомеле жилье стоит не только во всех областных центрах и традиционно дорогом Солигорске, но и в Лиде — 513 долларов за квадратный метр.

По изменению цен за год рейтинг другой. Больше всего жилье дорожает в Солигорске — плюс 6,1 процент, Бресте — 5,9, Витебске — 4,7, Мозыре — 0,5 и Новополоцке — 0,4. Наибольшее падение цен зафиксировано в Гомеле — минус 9,7 процента, Гродно — 8,1, Полоцке — 6,1, Борисове — 5,2 и Пинске — 2,3.

Гродно — на пятом месте по дороговизне жилья после Минска, Солигорска, Бреста и Молодечно, но цены там стремительно падают: здесь он на втором месте после Гомеля. Солигорск и Брест делят второе и третье место как по текущей цене, так и по наибольшему ее росту.

Спрос

В подавляющем большинстве покупательская активность в крупных городах Беларуси близка к рекордной за последние 5 лет — в областных центрах купили на 43% больше квартир, чем в конце 2016 года. Этому поспособствовало подешевление кредитов — банки предлагали самые привлекательные условия для заемщиков.

Первое место по темпам роста спроса заняли Полоцк и Орша — плюс 75 процентов к концу 2016 года, Брест — 65 и Борисов — 49. Среди крупных городов Беларуси только в Пинске и Молодечно квартир купили меньше, чем в конце 2016-го.

В малых городах и поселках все было не так однозначно. Рост спроса на квартиры в Минской области был достигнут преимущественно за счет переезжающих в пригород минчан, также выросла покупательская активность в Могилевском и Витебском регионах. В других областях спрос в малых городах оказался на 2-8% ниже, чем в 2016 году.