Официально: в присвоении водки гомельского ЛВЗ «Радамір» подозревают завсклада и завмагазина завода

Следственный комитет выпустил официальный комментарий по необычному делу.

Гомельский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о присвоении продукции ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», сообщила Официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова

В совершении преступления, предусмотренном ч.3 ст.211 (присвоение имущества, которому оно вверено, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь, подозревается заведующая складом готовой продукции завода и заведующая магазином «Радамир».

По версии следствия, подозреваемые организовали отгрузку со склада продукции ликеро-водочного завода без составления соответствующих сопроводительных документов. Продукция реализовывалась через магазин без проведения полученной торговой выручки по кассовому аппарату. Вырученные от продажи деньги подозреваемые присвоили себе. Объем продукции, присвоенной подозреваемыми, устанавливается.

По уголовному делу назначена проверка финансово-хозяйственной деятельности завода. Проводятся следственные действия.

Вчера «Сильные новости» сообщили о том, что на заводе «Радамір» выявлена недостача более 47 000 бутылок водки. Первоначально администрация завода заподозрила в причастности бригаду грузчиков, которых лишили премии. Впоследствии было заведено уголовное дело в отношении должностных лиц предприятия.