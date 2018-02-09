Плата за комнату в гомельском общежитии оказалась выше, чем за полноценную квартиру. Разбиралась прокуратура

В Гомеле одно из местных общежитий оказалось в центре удивительных метаморфоз. В считаные дни платежи за скромные комнаты «с удобствами на этаже» резво обогнали «жировки» полноценных квартир в новостройках. Здешние жильцы оказались обладателями ну просто «золотой» площади. Откуда взялись эти суммы и дополнительные квадратные метры, разбиралась прокуратура Гомеля.

Общежитие на проспекте Октября, 89 областного центра внешне и внутренне типичное, каких в городе предостаточно. Большую часть своей биографии принадлежало ОАО «Строительно-монтажный трест № 27». На исходе 2016 года по решению местных властей общежитие передали в собственность КЖРЭУП «Советское», а в феврале 2017-го был подписан акт приема. Казалось бы, ничего революционного. Такое в городе проходили не однажды. Однако обычное дело превратилось в испытание людей на прочность.





Миную вахту общежития. Поднимаюсь на один из этажей. Узкий длинный коридор, от которого в стороны расходятся жилые комнаты. Кто-то занимает 13,5 «квадрата», кто-то больше 27. Стучу в разные двери. Тишина. Хоть и полдень, но рабочий. Выручает общая кухня, где и застаю тех, кто по разным причинам нынче не на смене. Из разговора с хозяйками в общих чертах складывается картина недавних волнений людей:

— Непонятное стало происходить, когда общежитие окончательно перешло на баланс КЖРЭУП. Перед этим работникам треста, имеющим здесь комнаты, предложили написать заявления о том, что убытки по содержанию общежития будут возмещаться жильцами. Прежде это делал трест. Люди, конечно, подписали. Но кто же знал, что получатся такие суммы? У некоторых «общежитские» вычеты из зарплаты доходили до 100 рублей в месяц. А тут еще и от КЖРЭУП получили первые квитанции на оплату коммунальных услуг, в которых площадь жилых комнат вдруг увеличилась на 9-10 квадратных метров. Считай, каждому добавилось по комнате. Но для жильцов-то все осталось прежним, а вот «коммуналка» подскочила.





Поначалу люди пытались добиться ясности в тресте и в КЖРЭУП «Советское». Однако, не получив внятного ответа, обратились в прокуратуру с коллективной жалобой, под которой подписались 35 человек. Были и единичные заявления. На столе у помощника прокурора города Татьяны Гаркуши целый том, посвященный головоломке с общежитием на проспекте Октября. Для того чтобы досконально разобраться в логике действий двух организаций, пришлось поднять десятки правовых актов. Теперь ясность есть. Трест в силу непростой экономической ситуации попытался возложить на работников расходы по общежитию, ему уже не принадлежащему. Тем временем КЖРЭУП «нарастил» общую площадь жилых комнат, добавив к ним все подсобные помещения — коридоры, уборные, кухни. Татьяна Гаркуша конкретизирует расхождение управленческих решений с действующими нормами права:

— Строительно-монтажный трест № 27 необоснованно удерживал из зарплат работников убытки, связанные с содержанием общежития. Хотя по законодательству эти убытки обязан погашать сам трест. Также нарушения допущены КЖРЭУП «Советское», которым неправомерно были увеличены размеры площади жилых помещений, что привело к необоснованному росту жилищно-коммунальных платежей. По представлению прокуратуры обе организации обязаны возместить гражданам в общей сложности более 7,6 тысячи рублей. И это уже сделано. Также виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.





В общежитии подтверждают перемены к лучшему. Из зарплаты больше не высчитывают. В платежки вернулась реальная жилая площадь. Правда, последние «жировки» опять сильно удивили. Например, в платежке за комнату в 13,5 квадратного метра, где прописаны два человека, значилась сумма в 88 рублей. Но этот вопрос пока не вышел за стены общежития. Собрали жильцов, пригласили коммунальщиков. Те обещали в ближайший месяц разобраться и откорректировать.