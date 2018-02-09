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За январь на Гомельщине выявлено 42 новых случая ВИЧ-инфицирования

  • 09 февраля 2018, 14:14
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Это составляет 2,96 на 100 тысяч населения, почти на треть меньше, чем было зафиксировано в январе прошлого года. 

— Большинство зараженных - мужчины, 69%. В возрастном отношении преобладают граждане 40 лет и старше,- сообщают в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

По социальному статусу «лидерство» за рабочими, затем идут лица без определенной деятельности и попавшие в места лишения свободы. Основным способ заражения остается - половой.

В учреждении здравоохранения напоминают, что на Гомельщине продолжается кампания по широкому обследованию населения на ВИЧ-инфекцию. Обследования можно пройти как в поликлиниках, где об этом есть объявления, так и самостоятельно. Для этого в аптеках продаются наборы для тестирования по слюне. 

Необходимо знать, что тестирование важно пройти не ранее 6 недель после возможного контакта заражения, акцентируют внимание специалисты. 

На территории Гомельской области проживает более 7400 человек с ВИЧ-положительным статусом.

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Метки: Здоровье (544), Общество (28909)

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