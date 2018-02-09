Жилищные махинации: За пять лет гомельчанин незаконно завладел 16 квартирами

Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела о незаконных сделках с недвижимостью.

По версии следствия, 45-летний житель Гомеля разработал механизм совершения хищений имущества и денежных ценностей под видом гражданско-правовых сделок между гражданами. Для этого он создал и возглавил организованную группу. В различное время в нее входили еще двое мужчин (37 и 40 лет) и две женщины (49 и 47 лет), сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

С 2010 по 2015 годы члены группы находили квартиры, собственники которых не работали, злоупотребляли спиртным и имели задолженности по оплате коммунальных и других услуг. После этого путем обмана и использования подложных документов склоняли их продать свое жилье и на выгодных условиях приобрести другое меньшей площади.

Если собственники объектов недвижимости отсутствовали, обвиняемые изготавливали и использовали подложные нотариальные документы для вступления в наследство «подставных лиц». Приватизировали жилплощадь и продавали, распределяя полученные средства между участниками группы.

К примеру, в 2012 году они завладели квартирой умершего гомельчанина, которая должна была перейти в собственность государства. Владелец жилья не имел наследников, так как его супруга, на которую было составлено завещание, умерла за несколько лет до него. Обманув работников нотариальных контор и агентства по государственной регистрации, преступники получили свидетельство о праве на наследство и свидетельство о регистрации, после чего продали квартиру.

Всего установлено не менее 16 незаконных сделок с недвижимостью, совершенных на территории Гомеля, Гомельского, Ветковского и Буда-Кошелевского районов. Общий ущерб составил 400 тысяч рублей. На момент окончания следствия ущерб возмещен практически полностью.

Участникам группы предъявлены обвинения в незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере, мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере и краже, совершенной группой лиц с проникновением в жилище.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд. В ближайшее время перед судом предстанут организатор группы и два его подельника — 40-летний мужчина и 47-летняя женщина. Вторая участница группы скончалась до задержания группы. Еще один обвиняемый находится в розыске.