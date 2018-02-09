После проигранного «Уралу» со счетом 2:5 матча ФК «Гомель» обвинили в договорном матче

«Гомель» впервые за пару лет отправился на сбор в теплые края (кстати говоря, не в Турцию, а на Кипр), где стал фигурантом скандала. Компания Federbet заподозрила белорусскую команду в договорном матче с российским «Уралом».

На каком основании?

На матч зафиксировано очень много подозрительных ставок. Причем сразу на четыре исхода, что набрасывает тень на обе команды.

— Победа «Гомеля» по итогам первого тайма;

— Итоговая победа «Урала»;

— Поражение «Гомеля» с разницей больше двух мячей;

— Тотал больше 3,5 (т.е. команды на двоих забьют по крайней мере четыре мяча).

В итоге все четыре исхода, на которые зафиксированы подозрительные ставки, оказались выигрышными. Белорусская команда после первого тайма вела 1:0, но в итоге проиграла со счетом 2:5.

Отметим, что глава Federbet Франческо Баранка сообщил о подозрительном характере матча не после финального свистка, а прямо по ходу первого тайма. При счете 1:0 в пользу «Гомеля».

«Гомель» в чем-то подобном был замешан?

Официальных обвинений в адрес команды из города над Сожем не было, но осенью 2014 года они сыграли странный матч с «Нафтаном». Коэффициент на победу гомельчан за сутки упал с 2,3 до 1,4. АБФФ от расследований отказалась, но повод насторожиться в Доме футбола появился.

Спустя год брестское «Динамо» на своем поле уступило «Гомелю», который на тот момент шел на последнем месте, со счетом 0:4. Но вопросы по той игре адресовались все-таки брестчанам.

А какая история у «Урала»?

Намного более странная, чем у «Гомеля». Именно ее перед подозрительным матчем с «Тереком» в августе 2015 года со скандалом покинул Виктор Гончаренко. За неделю до поединка он улетел из Екатеринбурга в Минск. А уже после матча покинул клуб с формулировкой «расхождение во взглядах на дальнейшие пути развития клуба».

Спустя год с небольшим «Урал» сыграл с «Тереком» странный матч под руководством другого белорусского тренера Вадима Скрипченко. Вы должны помнить те голы.

И это далеко не все истории, бросающие тень на екатеринбуржцев. На счету «Урала» ну очень много странных матчей.

Видео есть?

Поздней ночью обзор матча появился на youtube-каналах обоих клубов. Первый мяч был забит после грубой ошибки вратаря «Урала», «Гомель» однажды поразил свои ворота и еще один гол пропустил после пенальти.