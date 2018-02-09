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Без малого треть зафиксированных в Беларуси в 2017 случаев бешенства зарегистрирована на Гомельщине

  • 09 февраля 2018, 10:09
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В прошлом году в Беларуси зарегистрировано 484 случая бешенства животных, из них 133 — на Гомельщине.

Количество случаев заражения снизилось почти на 17% по сравнению с предыдущим годом, отметили в республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Чаще всего бешенство регистрировалось среди лис, домашних собак и кошек. Больше всего больных животных выявлено в Минской и Гомельской областях.

За оказанием медпомощи по поводу покусов, оцарапывания и ослюнения питомцами или дикими зверями за год обратились свыше 20 тысяч белорусов, из них около 6 тысяч — дети. Профилактические прививки против бешенства назначены более 15 тысячам пострадавших, или 76% от всех обратившихся. При этом около 500 человек контактировали с животными, у которых смертельно опасный вирус впоследствии подтвержден лабораторно. Чаще всего это были лисы и домашние собаки.


Алина Бараш, Гомельская правда
СТО 09/02 (12) - 10/02 (11:59):
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Метки: Здоровье (544), Общество (28909)

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