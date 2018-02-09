Погода в Гомеле на выходные. Снегопад и легкий мороз

Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, в эти выходные не поднимется выше нуля, но сильных морозов ждать не стоит.

В субботу десятого февраля будет пасмурно, возможен небольшой снег. Температура за окном будет колебаться от −2° до 0°С.

В воскресенье погода изменится не сильно — будет пасмурно с небольшими снегопадами. А вот направление ветра сменится с восточного на южное.