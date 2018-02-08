У форварда «Милана» татуировка на русском: причем здесь Гомель?

«Бородатая» история, которую вы наверняка не знаете.

Фабио Борини не является звездой мирового масштаба, однако его клубный профайл впечатляет. К 26 годам итальянский полузащитник успел поиграть в «Челси», «Роме» и «Ливерпуле», а прямо сейчас выступает за «Милан». Этот парень любит не только футбол, но и татуировки, причем делает их со смыслом.

— Например, говорящий сверчок из сказки о Пиноккио — я хочу всегда прислушиваться к голосу разума. Питер Пэн под 29-м номером означает, что я прислушиваюсь к себе и следую своим идеям, — рассказал Борини в одном из интервью.

Самая любопытная для нас татуировка — собственное имя футболиста, выбитое на теле Фабио кириллицей. Точнее, на русском. Тату появилось благодаря особым отношениям футболиста с Беларусью:

— У меня серьезная связь с Гомелем. Когда я был подростком, моя семья принимала в Италии детей из деревни, расположенной рядом с этим городом. Когда произошла Чернобыльская катастрофа, много радиации выпало на ту территорию, — объяснил журналистам уроженец коммуны Бентивольо, расположенной неподалеку от Адриатического моря.

— Дети нуждались в хорошем воздухе и медицинских обследованиях, чтобы убедиться, что все хорошо. Мы брали детей на один летний месяц в году, чтобы сделать все эти вещи и показать Италию, — это тоже слова футболиста. — Свое имя на русском я набил для того, чтобы помнить об этом.

В другом интервью Борини рассказал, что в его семью несколько раз приезжал белорусский мальчик по имени Андрей. Много лет спустя товарищи встретились в Беларуси.

— Было очень здорово. Он стал врачом, как и мечтал. Еще бы — в футбол играл просто ужасно, — говорит Борини.

Как итальянского футболиста могло занести в Беларусь? Тут все просто. Противостояние «Гомеля» с «Ливерпулем» в сезоне-2012 до сих пор вспоминают в нашей стране. Борини в ту пору был в составе «мерсисайдцев». Команда Кубарева оба раза уступила англичанам (0:1, 0:3), а Борини в обеих встречах вышел в старте.





Именно в ворота «Гомеля» Фабио забил первый мяч за «Ливерпуль».

— Еще перед жеребьевкой я сказал, что Гомель играет в Лиге Европы и, возможно, мы с ним встретимся. Это было случайное предсказание, — вспоминал еще накануне матча Борини.