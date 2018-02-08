ОГО! На Гомельском ликеро-водочном заводе «Радамір» бесследно исчезли... 47 000 бутылок водки (шесть фур, на минуточку)

Недостачу обнаружили при очередной инвентаризации.

Для того, чтобы был примерно понятен объем: для перевозки такого количества сорокоградусной потребовалось бы целых шесть фур.

Ущерб оценивается на общую сумму в более 250 000 рублей.

О ЧП «Сильным новостям» стало известно от сотрудников предприятия.

После обнаружения потери такой партии спиртного на заводе, конечно же, задались вопросом: «Как?». После чего, на всякий случай, лишили премии («13-й зарплаты») бригаду грузчиков, на чьем участке и пропала водка.

Ход мыслей руководства в целом понятен, однако разделили его отнюдь не все инстанции. Известно, что в отношении ряда должностных лиц предприятия по этому факту заведено уголовное дело, идет следствие.