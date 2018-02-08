Гомельский госуниверситет будет готовить специалистов по блокчейну и криптовалютам

Новая специальность «экономическая информатика» открывается в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, сообщил корреспонденту БелТА первый проректор вуза Андрей Крук.

Курс обучения на новой специальности экономического факультета рассчитан на 4 года. Студенты пройдут подготовку в сфере ведения электронного бизнеса, изучат процессы системного, экономического и бизнес-анализа, технологии проектирования, тестирования, внедрения и сопровождения программного обеспечения, разработки корпоративных информационных систем, получат навыки обоснования бизнес-планов и инвестиционных проектов. «В программу курса включено в том числе изучение технологии блокчейн, операций с криптовалютами», — отметил собеседник.

Новая специальность предусматривает обучение на бюджетной и платной формах получения образования.

Университет будет готовить специалистов для резидентов Парка высоких технологий, Гомельского технопарка и других крупных компаний. Заинтересованность в выпускниках новой специальности высказали уже около 30 ведущих организаций на рынке IT. Среди них Exadel, IBA-Gomel, EPAM Systems и др.

Основной акцент в образовательном процессе будет сделан на практико-ориентированную модель обучения. Уже начиная с первого курса студенты регулярно будут проходить практику на базе компаний, повышать квалификацию в ходе специализированных семинаров, тренингов и мастер-классов.

«Формирование информационного общества, глобализация отечественной экономики, развитие IT-компаний привели к высокой востребованности в стране специалистов, владеющих одновременно знаниями экономики и информационных технологий, организации и управления бизнесом в интернете, а также спецификой ведения хозяйственной деятельности компаний сектора информационно-коммуникационных технологий. Новая специальность нацелена на подготовку высококлассных специалистов для сферы современной цифровой экономики: системных и бизнес-аналитиков, программистов и администраторов баз данных, экономистов электронных бизнес-систем», — подчеркнул первый проректор.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 декабря 2017 года подписал декрет № 8 «О развитии цифровой экономики», который создает беспрецедентные условия для развития IT-отрасли и дает серьезные конкурентные преимущества стране в создании цифровой экономики XXI века.