Безработный гомельчанин хранил на страничке в соцсетях целую коллекцию «клубничных» видео

Безработный житель Новобелицкого района на страничке в соцсети хранил видео-записи порнографического содержания. 14 записей — практически целая коллекция — были в общем доступе. Каждая из них набрала по десятку и более просмотров.

По данным сотрудников отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми НОВД Гомеля, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 343 Уголовного кодекса. За распространение такого видео гомельчанину грозит лишение свободы от 2 до 4 лет.

После возбуждения уголовного дело, при обыске в доме специфического «киномана» в матрасе, на котором он спал, был обнаружен сверток с марихуаной.

Уголовное дело дополнила ч. 1 ст. 328 УК.