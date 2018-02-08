Тривижн 05/02 - 18/02:
МС Маркет 05/02 - 11/02:

«Немного незаасфальтированная дорога» и открытые люки. Чем может похвастаться новый гомельский микрорайон с «облагороженной» территорией — видео

  • 08 февраля 2018, 15:02
  • 5670
  • 3



Строительный мусор, открытые люки, ямки с колодцами и протоптанные дорожки вместо тротуаров — именно так выглядит молодой 96-ой микрорайон. Гомельчане, проблем которых никто не видит, выложили видеоролик на Youtube и во всей красе продемонстрировали все «прелести» нового микрорайона.

— Автодорога Хутор — Гомель, 96-ой микрорайон, въезд на улицу Ручьевая. Как видите, он немного незаасфальтирован. И в чьей ведомости находится дорога — неизвестно, — рассказывает мужчина.

Микрорайон возвели три года назад, однако до сих пор там валяются обломки разного мусора. Но куда больше гомельчан беспокоит другое: по краям дороги выступают крышки люков, некоторые из них прикрыты импровизированными крышками — строительными поддонами, другие — и вовсе открыты.

Вместо тротуаров — протоптанные местными жителями дорожки. По словам мужчины, тротуар должен быть, но под снегом один голый щебень, а людям приходится ходить по проезжей части.

Микрорайону всего три года, однако проблем там воз и маленькая тележка. «И это новый микрорайон с „облагороженной“ в кавычках территорией», — заканчивает свой экскурс по 96-му гомельчанин.


gomel.today
СТО 08/12 (12) - 09/02 (11:59):
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21505)

Метки: Общество (28896), Главное (5653)

Комментарии правила
Батут 01/02 - 14/02:

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 08/02 - 10/02 (19:59):

Самое читаемое