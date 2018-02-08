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За один день на дорогах Гомельщины сотрудники ГАИ остановили 15 автомобилей на летней резине

  • 08 февраля 2018, 13:22
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Всего за прошедшие сутки 7 февраля на дорогах области зафиксировано 927 нарушений Правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции области задержали четыре пьяных водителя и 22 нетрезвых пешехода. За день задержаны 15 водителей-бесправников и столько же автомобилистов на летней резине.

Среди выявленных нарушителей 103 водителя проигнорировали использование ремней безопасности, 57 — правила проезда пешеходных переходов.

Всего на территории Гомельской области за сутки было зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия, в которых автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.

К сведению, за непереобутую резину предусмотрена административная ответственность — предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины. Если водителя остановят повторно за эксплуатацию летних шин, то сумма штрафа составит от 2 до 5 базовых величин.


Алена Епишева, Гомельская правда
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Места: Гомель (21500)

Метки: Авто (4950), Область (5091)

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