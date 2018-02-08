Тривижн 05/02 - 18/02:
МС Маркет 05/02 - 11/02:

В Гомельской области «тунеядский сбор» вернули 3 345 уплатившим. Больше пяти тысяч человек свои деньги назад пока не получили

  • 08 февраля 2018, 13:02
  • 265
  • 0



МНС бодро рапортует о том, что в Гомельской области сбор на финансирование госрасходов возвратили 3 345 уплатившим гражданам. Всего в регионе таких людей 8395.

Общая сумма возвратившихся «тунеядцам» денег на Гомельщине — 994 тысячи рублей. Только в Гомеле налоговики вернули 431 тысячу 1408 гражданам.

В МНС напомнили, что если человек уплатил сбор в другом городе, а проживает, например, в Гомеле, то обращаться за возвратом он должен по месту жительства, передает БелТА.

Государство возвращает деньги либо на счёт в белорусском банке, либо наличными в кассах «Беларусбанка». Осуществляется возврат за месячный срок со дня подачи заявления.


gomel.today
СТО 08/12 (12) - 09/02 (11:59):
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21500)

Метки: Экономика (13087)

Комментарии правила
Батут 01/02 - 14/02:

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 08/02 - 10/02 (19:59):

Самое читаемое