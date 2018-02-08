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Лоукостер «Победа» не может начать полеты из Санкт-Петербурга в Гомель из-за завышенных тарифов, выставленных белорусской стороной

  • 08 февраля 2018, 12:36
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Международный аэропорт «Минск» являющийся управляющей компанией аэропортами Минск и Гомель, предложил «Победе» завышенные тарифы на аэропортовое и наземное обслуживание в евро, как для нерезидента, говорится в письме временно исполняющего обязанности гендиректора авиакомпании «Победа» Андрея Юрикова.

Педставитель «Победы» подтвердил «Чурканов» его отправку, представитель Минтранса — получение. Размер тарифов указан в приложении к письму.

Лоукостер «Победа» (100%-ная дочка авиакомпании «Аэрофлот») планирует открыть ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга в Минск и Гомель.

Большинство тарифов в Минске для европейских авиакомпаний, предложенных и «Победе», выше на 50%, чем для резидентов, а по некоторым разница достигает почти 100%, утверждает менеджер авиакомпании, знакомый с тарифами аэропорта Минска. В России действует такая же практика: аэропортовые тарифы для иностранных авиакомпаний на десятки процентов выше, чем для российских. По моему мнению, своими действиями аэропорт Минск преследует конечно же, интересы своего базового перевозчика авиакомпании Белавиа, с более высокими тарифами на авиабилеты.


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