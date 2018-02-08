А был ли Jeep с оружием на погранпереходе Александровка, или что стало с самой резонансной историей о прорыве границы?

Государственный пограничный комитет Беларуси на днях опубликовал видео самых странных и курьезных происшествий и задержаний, случившихся на белорусской границе в 2017 году.

В топ-5 вошли инцидент в пункте пропуска «Григоровщина», где гражданин Латвии пытался прорваться через пограничников, попытка украинца на паспортном контроле в «Мокранах» срочно вернуться на родину. Есть здесь и контрабандисты, которые попытались перебросить сигареты с помощью сверхлегкой авиации, и попытка эстонца сбежать в Беларусь в «Берестовице», и инцидент с россиянином, который хотел провезти тещу в багажнике машины.

Но самого резонансного в 2017 году, да и не только, инцидента на границе, который наделал много шума в ходе «нетунеядских» протестов и стал предвестником дела «Белого легиона», в рейтинге почему-то не оказалось. Как не было больше сообщений о японских террористах-исламистах, радиоактивном грузе из Армении и прочих новостях, которые как грибы после дождя появлялись в госСМИ накануне запланированной на 25 марта демонстрации в центре Минска. Казалось, еще чуть-чуть и «хрустальный сосуд» рассыплется на части от всей той заграничной нечисти, которая так и рвалась на этот «кусок земли». Не хватало разве что дохлых крыс в канализации.

Но напомним всю канву событий тех дней. 20 марта появилась информация, что ночью того же дня белорусские пограничники предотвратили попытку прорыва в пункте пропуска «Александровка» со стороны Украины автомобиля Jeep с оружием. Как сообщили в ГПК, неизвестные сбили шлагбаум, проехали через средство принудительной остановки и попытались скрыться.

Сотрудники погранслужбы открыли огонь, чтобы задержать машину. Остановилась она спустя 10 минут возле деревни Габрилеевка в Наровлянском районе. Двое нарушителей были задержаны. В автомобиле нашли пистолет ТТ, два снаряженных магазина и предмет, похожий на тротил с электродетонаторами. В розыск был объявлен третий предполагаемый нарушитель границы.

По следам инцидента были усилены меры безопасности как в самих пунктах пропуска, так и на территории пограничной зоны. Пограничники досматривали транспортные средства, усиленно проверяли документы, а Следственный комитет по факту попытки прорыва через границу возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 333 прим. 1 УК Беларуси.

Однако тут в стройный рассказ белорусских силовиков неожиданно вмешались украинцы. Как заявил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, пытавшийся прорваться автомобиль границу Украины ни на въезд, ни на выезд не пересекал. Более того, по его словам, он был на белорусских номерах.

Дальше больше. Как заявил немногим позже спикер ГПСУ, Беларусь вообще отказалась от утверждения, что прорывавшийся через границу автомобиль с вооруженными людьми въехал через украинский пункт пропуска. Он подчеркнул, что по итогам встречи 20 марта пограничников Житомирского отряда с белорусскими коллегами белорусская сторона признала, что оснований говорить о том, что автомобиль прибыл из украинского пункта пропуска — нет.

В ответ на это в Беларуси лишь заявили о том, что публикация документов внутреннего пользования Госпогранслужбой Украины выпадает из общей концепции эффективного взаимодействия. Как заявил официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский, пока расследование не завершено и идет работа по установлению фактов, «подобная игра в „прозрачность“ больше похожа на попытку „опередить события“». При этом он выказал надежду, что «украинским коллегам в дальнейшем удастся избежать проблем ненужного популизма». Однако их информации представитель ГПК все же не опроверг.

Тем не менее после сообщений украинской стороны государственные СМИ Беларуси как-то почти сразу о прорыве границы забыли. Как и о том, что в Украине, как, кстати, и «в Литве или в Польше», якобы готовили боевиков для раскачивания ситуации в Беларуси. «Нетунеядские» протесты были разогнаны, спровоцировавший их декрет приостановлен, а затем и вовсе переписан, задержанные по делу «Белого легиона» освобождены, а дела в отношении их (кроме дела о хранении одного патрона) канули в лету (подробнее о деле «легионеров» и «нетунеядцах» можно прочитать здесь).

Но и сейчас, по прошествии практически года, Госпогранкомитет все еще отказывается прокомментировать произошедшее. «Не могу данную ситуацию прокомментировать. Дело находится не в компетенции пограничной службы», — отметил в комментарии Телеграфу 7 февраля Антон Бычковский.

Причины невключения прорыва границы в марте в топ-5 событий на границе в прошлом году он объяснил тем, что «продолжается разбирательство, а по всем фактам, которые опубликованы в качестве курьезных случаев, приняты решения и разбирательство закончено».

Корреспонденты Телеграфа обратились также в Следственный комитет с просьбой уточнить судьбу уголовного дела с прорывом границы в марте 2017 года: прекращено ли оно, все еще расследуется или передано в суд.

Может, хотя бы в СК смогут раскрыть судьбу таинственного внедорожника, который в лучших традициях боевика 1990-х прорывался в Беларусь через границу, правда, так и не побыв в других странах?