Детский сад на 190 мест построят в 104-м микрорайоне Гомеля, сообщила корреспонденту БелТА пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рябикова.

К строительству детского дошкольного учреждения в новом микрорайоне приступят уже в этом году. Детский сад переменной этажности общей площадью 3 220 кв.м будет рассчитан на 10 групп, которые смогут посещать 190 малышей.

«Строительство детского сада было запланировано еще на стадии проектирования данного микрорайона. Однако из-за отсутствия финансирования объект не был возведен. И, конечно же, этот вопрос неоднократно поднимался жителями микрорайона, большую часть из которых составляют молодые семьи с детьми, во время прямых линий, встреч с населением, личных приемов. Губернатором Владимиром Дворником было принято решение о выделении средств из областного бюджета для строительства важного социального объекта», — отметила Ольга Рябикова.

По ее словам, это будет современное здание, отвечающее всем необходимым требованиям. В учреждении будут предусмотрены различные функциональные помещения для развития детей.

«Новый детский сад позволит решить вопрос обеспечения доступности дошкольного образования в микрорайоне-новостройке. Тем более что в текущем году в этом микрорайоне будет введен дом для нуждающихся и многодетных на 161 квартиру по указу № 240 „О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений“. Также запланировано строительство еще двух домов на 160 квартир. В настоящее время малыши из 104-го посещают детсады в других микрорайонах, подвоз в которые обеспечивает специально введенный родительский автобусный маршрут», — сказала пресс-секретарь.