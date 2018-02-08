Каких специалистов не хватает в 2018 году

Вопрос о том, какие кадры больше всего нужны сейчас на рынке труда в Беларуси, не теряет своей актуальности. Сотрудники Praca.by проанализировали вакансии и резюме, размещенные на портале, и подготовили списки наиболее востребованных в 2018 году вакансий, самых популярных среди соискателей профессий, а также перечень тех специалистов, чья деятельность является самой оплачиваемой в стране и прогнозируемо останется такой на протяжении всего текущего года.

Кого ищут работодатели

В связи с тем что на Praca.by зарегистрировано порядка 64 000 работодателей, нельзя обойти вниманием нашу статистику. Так, больше всего незакрытых вакансий по следующим специальностям:





Кем больше всего хотят стать соискатели





Ситуация с соискателями во многом схожая. Больше всего размещено резюме по следующим профессиям:

Как видим, больше всего рынок сейчас заинтересован в продавцах и менеджерах.

Кому работодатели готовы платить больше

Теперь рассмотрим вакансии, которые уже стали самыми высокооплачиваемыми в 2018 году:





Такой перечень не случаен. Сегодня работодатели готовы платить неплохие зарплаты тем, чьи навыки абсолютно незаменимы и в некоторых случаях эксклюзивны. Таких профессионалов нельзя заменить сотрудником из соседнего отдела.

Кто хочет зарабатывать больше

В случае желаемых заработных плат у соискателей все обстоит иначе. В основном получать больше всех хотят те, кто стремится занять руководящую должность. И нельзя выделить какую-то одну сферу — это касается и продаж, и маркетинга, и IT, и финансов.

Согласно приведенным данным все большей востребованностью пользуются специалисты прикладных навыков. С развитием технологий и автоматизацией многих процессов такая тенденция сохранится еще долго. Работодатели готовы платить специалистам с опытом, глубокими узкоспециализированными знаниями. Смотрите вакансии в Гомеле по ссылке: https://praca.by/rabota-gomel/.