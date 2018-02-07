18 тыс. обращений за 2017 год. Прокуратура Гомельской области бьет тревогу из-за уровня детского травматизма в регионе

Прокуратура Гомельской области считает необходимым усилить работу по предупреждению детского травматизма в регионе. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БелТА.

В лечебные учреждения области в 2017 году обратились около 18 тыс. детей с телесными повреждениями, отравлениями и другими последствиями воздействия внешних факторов. Среди травм преобладали бытовые и те, которые получены на улице. Прежде всего это травмы конечностей, головы, шеи, вывихи суставов. Участились случаи, когда дети получали увечья на объектах незавершенного строительства. Как показало обследование, ограждение таких неэксплуатируемых и опасных объектов находилось зачастую в ветхом состоянии, а иногда его и вовсе не было.

Для предупреждения травматизма несовершеннолетних и чрезвычайных ситуаций с их участием прокуратура Гомельской области внесла в облисполком представление об устранении нарушений законодательства о профилактике гибели и травмирования детей, а также способствовавших им причин и условий. Прокуратура также потребовала разработать комплексный план мероприятий по профилактике правонарушений в Гомельской области.