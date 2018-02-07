18 тыс. обращений за 2017 год. Прокуратура Гомельской области бьет тревогу из-за уровня детского травматизма в регионе
- 07 февраля 2018, 16:43
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Метки: Общество (28877)
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