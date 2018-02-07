Фотофакт: пока Гомель захватывают свиристели, над Рандовкой летает аист, который не улетел на юг

В вк-сообществе «Фауна Гомеля» опубликовали фотографии с аистом, который не улетел зимовать, а остался под Гомелем.

Снимок в паблик прислал гомельский фотограф и блогер Алексей Голубев. 4-го февраля в окрестностях Рандовки в его объектив угодил белый аист, парящий в небе. Обычно эти птицы покидают Беларусь еще в августе, хотя некоторые группы собираются на отлет в Южную Африку в сентябре. Оставаться зимовать, как сообщает «Фауна», остаются только ослабленные и больные особи. У аиста вполне есть шансы выжить, если он сможет оказаться у открытой воды — это источник пищи и, что немаловажно, тепла.

Похоже, что рандовскому аисту все-таки повезло. В окрестностях протекает речка Уза, которая замерзает редко, а еще есть очистные сооружения.









Читатель «Сильных Новостей» Вячеслав Морозов прислал нам на почту снимки, на которых запечатлел стаю свиристелей на кустах. Как написал Вячеслав, птиц он сфотографировал «на севере Гомеля».

















Эти красивые птицы гнездятся в тайге и лесотундре Евразии, но с наступлением холодного сезона откочевывают на юг, залетая и в Беларусь. Часто их можно встретить не только в лесах, но и в населенных пунктах, включая большие города. Свиристелей обычно привлекают ягоды рябины, но могут они питаться и почками березы, «ягодами» можжевельника или омелы. От последней свиристели получили свое белорусское имя — «амялушка».