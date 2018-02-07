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Ввод в эксплуатацию паркинга ТЦ «Мандарин Плаза» планируется в июле этого года

  • 07 февраля 2018, 14:55
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В Гомельском городском исполнительном комитете с участием всех заинтересованных лиц состоялась рабочая встреча по вопросам завершения строительства объекта «Реконструкция капитального строения под торгово-выставочный центр со сносом строений по улице Барыкина, 132».

По заверению директора ОАО «Белинвестплаза», завершение работ по нанесению разметки на дорожное полотно Речицкого проспекта планируется в марте 2018 года, работы по ремонту дорожного покрытия местного проезда в районе администрации Советского района — в мае 2018 года.

Как уже сообщали «Гомельские ведомости», на данный момент приостановлены работы по вводу в эксплуатацию паркинга торгового центра «Мандарин-Плаза» для проведения детального обследования состояния конструктивных элементов. Укрепление колонн объекта металлоконструкциями выполнено на 80 процентов, их облицовка на 30 процентов. Завершение строительных работ и ввод в эксплуатацию паркинга планируется в июле 2018 года.


Дарья Стрельченко, Гомельские ведомости
СТО 07/02 (12) - 08/02 (11:59):
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