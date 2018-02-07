За откат судят работника одной из энергоснабжающих организаций Гомеля

В суде Советского района Гомеля сегодня началось слушание уголовного дела по откату за торги на одной из энергоснабжающих организаций Гомеля, к чему оказался причастен его бывший работник.

В качестве обвиняемого по делу проходит гомельчанин 1965 года рождения. По материалам расследования, будучи должностным лицом этой энергоснабжающей организации, он помог одной из фирм Минской области выиграть торги, проводимые предприятием. Прежде, чем была размещена официальная информация о планируемых закупках и проведении торгов, обвиняемый сообщил нужные сведения заинтересованной частной компании. А это помогло ей сориентироваться, предложить более выгодный предприятию вариант и обойти других конкурентов. По версии следствия, за такую помощь должностное лицо получило вознаграждение.

Сегодня в суде оглашаются материалы государственного обвинения, которое поддерживает прокуратура Гомеля. Далее планируется допрос фигуранта по делу, свидетелей. К слову, обвиняемый находится под домашним арестом.