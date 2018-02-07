«Первый водитель — как первая любовь». Гомельская путешественница — о том, как общий интерес вдохновляет на поиски приключений

Клуб позитивных путешествий в Ленинке — это открытый лекторий, где в качестве спикеров выступают путешественники. Несколько раз в месяц гости рассказывают о своем опыте покорения новых стран.





Я знакома с путешествиями не только из рассказов гостей клуба, говорит Александра. Сама несколько раз в год оставляю все дела и отправляюсь навстречу приключениям. Иногда это автостоп, иногда и вполне привычные большинству автобусы, поезда, самолеты — все зависит от того, есть ли компания и насколько дальнее расстояние предстоит.

Находиться в пути — это узнавать что-то новое, быть в контакте с миром и генерировать идеи...

У моего первого путешествия неоднозначная предыстория. Я активный пользователь каучсерфинга (CouchSurfing — крупный гостевой онлайн-сервис, пользователи которого предоставляют друг другу помощь и ночлег во время путешествий — прим. journalkit.by) и после регистрации на сервисе была готова к приему гостей. Ждать долго не пришлось. Ребята (самые обычные путешественники из Беларуси) погостили у меня несколько дней. Прошло все не совсем гладко, но в итоге с одним из них отправилась в первое автостоп-приключение. Мы поехали недалеко — по Гомельской и Брестской областям. Путешествие заняло три дня, но воспоминания до сих пор свежи. Самый большой сувенир на память, который ты можешь привезти из тура, и есть память.





То, что первый водитель, как и первая любовь, остается в памяти навсегда, — не миф. (Цитата опытного путешественника Виктора Аспидова — прим. journlkit.by). Помню, как сели в машину по типу маршрутки. Мой компаньон сидел спереди и много болтал. А в голове у меня крутилось только одно: «Что делать, если он уснет? О чем мне говорить с водителем?»

Самый большой сувенир на память, который ты можешь привезти из тура, и есть память...

Такой страх только первый раз. Потом ездила одна в Минск, Киев — согласна, не очень далеко. Придерживаюсь мнения, что лучше путешествовать автостопом в компании. Да, одного человека подвезут охотнее, и ждать машину придется меньше. Но для девушки это все же стремно.

В свои 25 я увидела немало стран, но не запредельно много — Россия, Украина, Польша, Чехия, Австрия, Венгрия, Германия, Франция. Летом прошлого года ездили с подружкой в Грузию и на Байкал. Научилась ставить палатку, разводить костер. Путешествия вообще дают отличную школу жизни. В наступившем году обязательно поеду в Монголию. Почему такой выбор? Знакомые, которые уже там были, говорят, что там, в хорошем смысле, полный треш — степи, поля, минимум цивилизации. Звучит заманчиво.





Самая экстремальная ситуация произошла со мной в первые минуты въезда в Грузию. Дальнобойщик высадил нас с подругой ночью, дальше было не по пути. Казалось, волки воют, хотя наверняка это были собаки, кругом все с автоматами. Куда идти — не знаем. Начали «стопить» другую машину — с трудом объяснили водителю, почему мы в такое время одни, что такое автостоп и для чего мы приехали в страну. Он покрутил у виска и умчался прочь. Но через несколько минут все же вернулся за нами и подвез, угостив осетинскими пирогами и найдя нам «вписку».

Нужно ли готовиться к путешествиям? Да, однозначно. Как минимум стоит проложить маршрут и погуглить, куда сходить, что посмотреть, узнать нюансы. Что-то могут посоветовать друзья или местные, но не факт, что совет попадет в цель. Так, в одном из путешествий мы с подругой проехали «стопом» около 1000 километров в одну сторону, чтобы посмотреть на достопримечательность (ее нам посоветовали человек пять). А итогом стало разочарование — то, что впечатлит одного, не обязательно «зайдет» другому.

САМОЕ ВАЖНОЕ О «КЛУБЕ ПОЗИТИВНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ»

КАК РАБОТАЕТ?

Клубу позитивных путешествий уже около 4-х лет — это солидный возраст для клуба в Гомеле. Функционирует все довольно просто: я приглашаю людей, когда они говорят да, я делаю афишу в соцсетях и готовлю мероприятие. В Киеве и Москве тоже есть подобные лекции, и я подглядываю за теми, кто выступает там.

ЛЕКТОРЫ, КОТОРЫЕ ЗАПОМНИЛИСЬ

Антон Дряничкин очень круто и просто рассказал про Бангкок.

Костя Каськаев — опытный путешественник, который делился со слушателями своей историей знакомства с Китаем.

Сергей Новиков специализируется на непризнанных государствах. Недавно «привез» нам Иракский Курдистан.

ЗАЧЕМ КЛУБ ГОМЕЛЮ?

Чтобы человек пришел и узнал, что путешествовать на самом деле просто, а затем решился открыть для себя новые места, города, страны, государства.