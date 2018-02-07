Тривижн 05/02 - 18/02:
МС Маркет 05/02 - 11/02:

В Гомеле водитель «Мерседеса», двигаясь задним ходом по тротуару, сбил мужчину. Пострадавший в больнице

  • 07 февраля 2018, 11:00
  • 1123
  • 0



ДТП случилось вчера около полудня на улице Советской.

Водитель «Мерседеса» оказался на тротуаре, чтобы разгрузить машину. После этого он, двигаясь задом, не заметил 52-летнего пешехода. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, пострадавший госпитализирован.


gomel.today
СТО 07/02 (12) - 08/02 (11:59):
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21492)

Метки: Авто (4941), ДТП и ЧП (15)

Комментарии правила
Батут 01/02 - 14/02:

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 07/02 - 07/02:

Самое читаемое