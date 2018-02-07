В Гомеле водитель «Мерседеса», двигаясь задним ходом по тротуару, сбил мужчину. Пострадавший в больнице
- 07 февраля 2018, 11:00
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