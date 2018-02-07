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«Разве такое бывает?» В Гомеле замечен милицейский Opel с гражданскими номерами — фото

  • 07 февраля 2018, 10:57
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На гомельских дорогах жители нашего города заметили странный автомобиль — Opel в милицейской окраске, но с гражданскими номерами.

Фотография необычного авто появилась на автопортале abw.by.

Очевидец предполагает, что это «охрана», так как «маячки синие». Однако главный вопрос в другом: «Разве такие номера бывают в милиции?»



gomel.today
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