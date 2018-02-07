Собачий fashion. Зачем и как гомельчане одевают зимой своих питомцев?

Пока за окном минусовая температура и снежные сугробы по колено, на улицу хочется выходить разве что в магазин или на работу.

А лучше, если есть возможность, вообще остаться дома, достать теплый плед и за раз пересмотреть все сезоны «Сверхъестественного». Но есть гомельчане, которые минимум два раза в день, не зависимо от погоды, сезона, фазы Луны и уровня воды в океане, должны быть на улице. Это владельцы собак. Яркие комбинезоны, теплые вязаные свитера, и даже головные уборы. И все это с заботой о своих питомцев. Зачем одевать собаку? А, может быть, ей не нравится? А что говорят прохожие? Ответы на эти вопросы «Сильные новости» узнали у «собачников» Гомеля.

Даша и Рарити





Рарити 3,5 года. Далматин — порода без подшерстка, а на улице гулять любит подолгу, поэтому дополнительно и утепляем зимой. У нас в городе хороших комбинезонов не нашли. А если и попадались, то некрасивые. Поэтому пошили сами, но по образцу некрасивого. Его она носит смиренно, а вот шапку не надеть. На улице дети «щенячий патруль» называют. Там что-то в похожей цветовой гамме. А взрослые часто просто умиляются и что-то удивленно говорят.

Женя и Айза





У меня собака средней породы. Я отношу себя к ярым противникам модных собачниц, когда трехкилограммовая псинка вся в бантах, заколках, платьях и сапожках. Для них это не живое существо, а интересная игрушка. Свою Айзу я одеваю только из-за того, что она мерзнет. Даже дома в холодное время года, когда нет отопления, она ходит в жилетке, иначе начинает колотиться от холода. У нас за 2 года гардероб минимальный: 3 костюма на разную погоду, 2 из которых были сшиты из моей старой куртки. Костюмы совсем не фэшн, но в сильный холод собака защищена. Только это для меня главное. Моя Айза не любит одежду, а я не люблю, когда прохожие начинают сюсюкать-мусюкать с ней, мол, какая милая, какой костюмчик и прочее. Чем проще и удобнее для собаки, тем лучше. По мне, дичайшая глупость покупать собаке яркие заколки, десятки модных комбинезонов каждый сезон, всевозможную обувь и розовый ошейник со стразами. Собака, вне зависимости от породы и размера, должна оставаться, прежде всего, собакой, а не игрушкой.

Саша и Лиза





Раньше я смотрел на людей, которые одевали своих питомцев в эти дивные костюмчики и думал, что это издевательство над животными. Но сейчас и мне приходится «упаковывать» собак в тёплую одежду, так как на улице холодно, а мы любим погулять.

Лиза любит свой костюм. Как только видит его в моих руках — понимает, идём на улицу. Когда прохожие видят её в одежде — сразу начинают улыбаться. Понятное дело, ведь она со стороны выглядит как маленький ребёнок, ползающий и прыгающий на четвереньках.

Маша и Микки





Микки хоть и в меру короткошерстный, но одеваем его редко, так как он не особо это любит. Да и шерстка с окрасом у него красивая, зачем же прятать малыша в куче одёжек. Но если вдруг слякотно и дождливо, то на выручку приходит свитер, чтобы затем не отмывать его. Зимой, конечно же, комбинезон, а если очень морозно, то и свитер и комбинезон наверх, чтоб уж наверняка не поймать какую-нибудь хворобу.

Микки у нас симпатяга, именно так называют его прохожие, когда видят его в свитере или комбинезоне. В одежде он вызывает больше внимания и улыбок у прохожих. Чаще всего на него реагируют дети и пожилые люди.

Ира и Гуччи





Наш питомец не нуждается в одежке — это очень активная порода, он постоянно в движении. Поэтому вариантов у нас немного: дождевик и новогоднее пальтишко Санта Клауса. Купила последнее в Минске, в магазине «Accessorize». Просто, не смогла пройти мимо этой «няшности». Пальто несёт более декоративный характер, нежели функциональный, наш пёс не особо и реагирует на него. Но, честно говоря, сейчас мы его редко носим. Надевали в период зимних праздников. Люди, видя нас в таком праздничном одеянии, улыбаются. Особенно детишкам нравится. Наверное, именно этого мне и хотелось, покупая такой аксессуар для своего питомца. Мне кажется, что у прохожих поднимается настроение при виде такого забавного Санты.

Анжелика и Ричи





Я, наверное, одеваю больше для спокойствия своей души. Вряд ли ему холодно, но и от грязи защищает. А насчёт того нравится ли ему, он очень охотно одевается и носится свободно, так что дискомфорт он не испытывает. Мне даже кажется, что ему веселее в комбинезоне бегать. Как выбирали? Поехали с ним в зоомагазин и меряли, а дождевик уже сами сшили по эскизу зимнего комбеза. Некоторые прохожие с восхищением говорят, что вы большие молодцы, что бережёте пёсика, и не пожалели денег, но есть конечно и те, кто говорит, что издеваемся над животным, они мол по природе привыкли к морозам. Но нам больше попадается все-таки адекватных, что очень радует, а ещё когда видят, что я убираю за своей собакой после туалета, так вообще готовы жить с нами.

Ирина и Филимон





Йоркширские терьеры — порода без подшерстка. Для него одежду мы покупаем в зоомагазине. Мы относимся к этому без фанатизма. У него нет ни заколок, ни ботиночек. Да и он сам не очень любит что-то лишнее на себе. А когда в сильный мороз пытаемся его всунуть в комбинезон, его ступор берет. Приходится подталкивать, чтобы он сам пошел. Но в свитерочке ему тепло, его он как-то терпит. Но даже в выборе такой одежды мы выбираем что-то практичное, а не по цвету или модели. Не модник он у нас.