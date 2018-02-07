Собачий fashion. Зачем и как гомельчане одевают зимой своих питомцев?

Пока за окном минусовая температура и снежные сугробы по колено, на улицу хочется выходить разве что в магазин или на работу.
А лучше, если есть возможность, вообще остаться дома, достать теплый
плед и за раз пересмотреть все сезоны «Сверхъестественного». Но есть
гомельчане, которые минимум два раза в день, не зависимо от погоды,
сезона, фазы Луны и уровня воды в океане, должны быть на улице. Это
владельцы собак. Яркие комбинезоны, теплые вязаные свитера, и даже
головные уборы. И все это с заботой о своих питомцев. Зачем одевать
собаку? А, может быть, ей не нравится? А что говорят прохожие? Ответы на
эти вопросы «Сильные новости» узнали у «собачников» Гомеля.
Даша и Рарити
Рарити 3,5 года. Далматин — порода без подшерстка, а на улице гулять
любит подолгу, поэтому дополнительно и утепляем зимой. У нас в городе
хороших комбинезонов не нашли. А если и попадались, то некрасивые.
Поэтому пошили сами, но по образцу некрасивого. Его она носит смиренно, а
вот шапку не надеть. На улице дети «щенячий патруль» называют. Там
что-то в похожей цветовой гамме. А взрослые часто просто умиляются и
что-то удивленно говорят.
Женя и Айза
У меня собака средней породы. Я отношу себя к ярым противникам модных
собачниц, когда трехкилограммовая псинка вся в бантах, заколках,
платьях и сапожках. Для них это не живое существо, а интересная игрушка.
Свою Айзу я одеваю только из-за того, что она мерзнет. Даже дома в
холодное время года, когда нет отопления, она ходит в жилетке, иначе
начинает колотиться от холода. У нас за 2 года гардероб минимальный: 3
костюма на разную погоду, 2 из которых были сшиты из моей старой куртки.
Костюмы совсем не фэшн, но в сильный холод собака защищена. Только это
для меня главное. Моя Айза не любит одежду, а я не люблю, когда прохожие
начинают сюсюкать-мусюкать с ней, мол, какая милая, какой костюмчик и
прочее. Чем проще и удобнее для собаки, тем лучше. По мне, дичайшая
глупость покупать собаке яркие заколки, десятки модных комбинезонов
каждый сезон, всевозможную обувь и розовый ошейник со стразами. Собака,
вне зависимости от породы и размера, должна оставаться, прежде всего,
собакой, а не игрушкой.
Саша и Лиза
Раньше я смотрел на людей, которые одевали своих питомцев в эти
дивные костюмчики и думал, что это издевательство над животными. Но
сейчас и мне приходится «упаковывать» собак в тёплую одежду, так как на
улице холодно, а мы любим погулять.
Лиза любит свой костюм. Как только видит его в моих руках — понимает,
идём на улицу. Когда прохожие видят её в одежде — сразу начинают
улыбаться. Понятное дело, ведь она со стороны выглядит как маленький
ребёнок, ползающий и прыгающий на четвереньках.
Маша и Микки
Микки хоть и в меру короткошерстный, но одеваем его редко, так как он
не особо это любит. Да и шерстка с окрасом у него красивая, зачем же
прятать малыша в куче одёжек. Но если вдруг слякотно и дождливо, то на
выручку приходит свитер, чтобы затем не отмывать его. Зимой, конечно же,
комбинезон, а если очень морозно, то и свитер и комбинезон наверх, чтоб
уж наверняка не поймать какую-нибудь хворобу.
Микки у нас симпатяга, именно так называют его прохожие, когда видят
его в свитере или комбинезоне. В одежде он вызывает больше внимания и
улыбок у прохожих. Чаще всего на него реагируют дети и пожилые люди.
Ира и Гуччи
Наш питомец не нуждается в одежке — это очень активная порода, он
постоянно в движении. Поэтому вариантов у нас немного: дождевик и
новогоднее пальтишко Санта Клауса. Купила последнее в Минске, в магазине
«Accessorize». Просто, не смогла пройти мимо этой «няшности». Пальто
несёт более декоративный характер, нежели функциональный, наш пёс не
особо и реагирует на него. Но, честно говоря, сейчас мы его редко носим.
Надевали в период зимних праздников. Люди, видя нас в таком праздничном
одеянии, улыбаются. Особенно детишкам нравится. Наверное, именно этого
мне и хотелось, покупая такой аксессуар для своего питомца. Мне кажется,
что у прохожих поднимается настроение при виде такого забавного Санты.
Анжелика и Ричи
Я, наверное, одеваю больше для спокойствия своей души. Вряд ли ему
холодно, но и от грязи защищает. А насчёт того нравится ли ему, он очень
охотно одевается и носится свободно, так что дискомфорт он не
испытывает. Мне даже кажется, что ему веселее в комбинезоне бегать. Как
выбирали? Поехали с ним в зоомагазин и меряли, а дождевик уже сами сшили
по эскизу зимнего комбеза. Некоторые прохожие с восхищением говорят,
что вы большие молодцы, что бережёте пёсика, и не пожалели денег, но
есть конечно и те, кто говорит, что издеваемся над животным, они мол по
природе привыкли к морозам. Но нам больше попадается все-таки
адекватных, что очень радует, а ещё когда видят, что я убираю за своей
собакой после туалета, так вообще готовы жить с нами.
Ирина и Филимон
Йоркширские терьеры — порода без подшерстка. Для него одежду мы
покупаем в зоомагазине. Мы относимся к этому без фанатизма. У него нет
ни заколок, ни ботиночек. Да и он сам не очень любит что-то лишнее на
себе. А когда в сильный мороз пытаемся его всунуть в комбинезон, его
ступор берет. Приходится подталкивать, чтобы он сам пошел. Но в
свитерочке ему тепло, его он как-то терпит. Но даже в выборе такой
одежды мы выбираем что-то практичное, а не по цвету или модели. Не
модник он у нас.
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