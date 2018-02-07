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Королева «русского народного R’n’B», музыкальная карьера которой началась в Гомеле, выходит замуж за гитариста Безрукова

  • 07 февраля 2018, 09:05
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Белорусско-российская певица Бьянка выходит замуж за своего возлюбленного и по совместительству гитариста Романа Безрукова.

В социальных сетях исполнительницы накануне появилось фото с обручальным кольцом и подпись: «Да».


Чуть позже певица опубликовала совместный с женихом снимок, под которым поблагодарила всех за поздравления.


С Безруковым Бьянку связывают романтические отношения уже больше года, брак с музыкантом станет для артистки первым.

Ранее в Instagram Бьянки уже появлялись фотографии бойфренда, потому новость о помолвке пары не стала неожиданностью.

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) считается одной из первых исполнителей R’n’B в России, сама себя артистка долгое время называла королевой «русского народного R’n’B». Музыкальная карьера певицы началась в Гомеле после совместной работы с рэпером Серегой в 2005 году. Среди наград Бьянки есть статуэтка премии «Золотой граммофон».


Sputnik.by
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Люди в материале: Татьяна Липницкая (1), Роман Безруков (1)

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Метки: Афиша (1766)

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