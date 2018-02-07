Королева «русского народного R’n’B», музыкальная карьера которой началась в Гомеле, выходит замуж за гитариста Безрукова

Белорусско-российская певица Бьянка выходит замуж за своего возлюбленного и по совместительству гитариста Романа Безрукова.

В социальных сетях исполнительницы накануне появилось фото с обручальным кольцом и подпись: «Да».





Чуть позже певица опубликовала совместный с женихом снимок, под которым поблагодарила всех за поздравления.





С Безруковым Бьянку связывают романтические отношения уже больше года, брак с музыкантом станет для артистки первым.

Ранее в Instagram Бьянки уже появлялись фотографии бойфренда, потому новость о помолвке пары не стала неожиданностью.

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) считается одной из первых исполнителей R’n’B в России, сама себя артистка долгое время называла королевой «русского народного R’n’B». Музыкальная карьера певицы началась в Гомеле после совместной работы с рэпером Серегой в 2005 году. Среди наград Бьянки есть статуэтка премии «Золотой граммофон».