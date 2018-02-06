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Две аварии одновременно на проспекте Ленина парализовали движение общественного транспорта — фото, видео

  • 06 февраля 2018, 17:19
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Гомельские водители вынужденно продолжают езду «на выживание». Между 16 и 17 часами на проспекте Ленина, практически одновременно, но на расстоянии 100-200 метров, произошли два ДТП, парализовавшие движение общественного транспорта.

В одном из ДТП внедорожник, очевидно, выезжавший с улицы Ирининской на проспект, врезался в городской автобус № 35. Машины перегородили всю полосу, а за ними сформировалась приличная очередь из троллейбусов, которые остановили движение, будучи не в состоянии объехать место аварии.




Видео — Артем Максименко

Второе ДТП произошло почти одновременно и почти рядом. На перекрестке проспекта им. Ленина и улицы Карповича столкнулись легковушка и мини-грузовик.






В обоих случаях пострадавших нет, на месте работают сотрудники ГАИ.


gomel.today
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