Две аварии одновременно на проспекте Ленина парализовали движение общественного транспорта — фото, видео
- 06 февраля 2018, 17:19
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Места: Гомель (21486)
Метки: Авто (4936), Происшествия (11676)
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