Две аварии одновременно на проспекте Ленина парализовали движение общественного транспорта — фото, видео

Гомельские водители вынужденно продолжают езду «на выживание». Между 16 и 17 часами на проспекте Ленина, практически одновременно, но на расстоянии 100-200 метров, произошли два ДТП, парализовавшие движение общественного транспорта.

В одном из ДТП внедорожник, очевидно, выезжавший с улицы Ирининской на проспект, врезался в городской автобус № 35. Машины перегородили всю полосу, а за ними сформировалась приличная очередь из троллейбусов, которые остановили движение, будучи не в состоянии объехать место аварии.













Видео — Артем Максименко

Второе ДТП произошло почти одновременно и почти рядом. На перекрестке проспекта им. Ленина и улицы Карповича столкнулись легковушка и мини-грузовик.





















В обоих случаях пострадавших нет, на месте работают сотрудники ГАИ.