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Россия составила мировой ТОП городов с рекордными осадками и включила в него белорусский Славгород, хотя в Гомеле и Мозыре снега было больше

  • 06 февраля 2018, 15:07
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По данным Гидрометцентра России, Славгород в Могилевской области стал одним из пяти мест на Земле, где 4 февраля выпало самое большое количество осадков, пишет ТАСС. Однако, по информации Белгидромета, в воскресенье в Беларуси больше всего осадков было в Гомеле и Мозыре.

Скриншот сайта Гидрометцентра России

По информации Гидрометцентра России, 4 февраля первые четыре места по количеству осадков заняли Павловский Посад Московской области — 21 мм, Кострома — 20 мм, Никольск Вологодской области — 17 мм, и Спас-Деменск Калужской области — 16 мм. На пятой строчке расположился белорусский Славгород — 15 мм.

В Белгидромете данные по Славгороду за 4 февраля такие же, как и у российских коллег. При этом, уточняют белорусские синоптики, в этот же день 15 мм осадков выпало также в Мстиславле и Жлобине. В Василевичах Речицкого района — 17 мм.

Рекордсменами же по количеству осадков в воскресенье стали Мозырь и Гомель — 18 мм.

— Осадки в Гомеле и Мозыре шли в виде снега и мокрого снега, — уточнили специалисты. — В Мстиславле они были больше в виде снега, и там образовался снежный покров.

В понедельник в Белгидромете сообщили: утром 5 февраля в Мозыре Гомельской области снежный покров достиг 16 см, а в Мстиславле Могилевской области — 29 см.


TUT.BY
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Места: Гомель (21486), Мозырь (1890)

Метки: Погода (1752), Область (5083)

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