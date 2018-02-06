Гомельский детектив. Семейную пару задержали за серию краж... платежных терминалов

По этой истории можно было бы снять фильм. Здесь есть все: любовь и дружба, коварный план, милицейская засада в стиле Шерлока Холмса и неминуемая расплата за содеянное.

Правоохранительные органы не зря трубят о резком росте преступлений в сфере высоких технологий. Однако, пока одни осваивают специальность хакеров, другие, в силу уровня общего развития, справляются с технологиями при помощи подручных инструментов.

Подобное в наших широтах случается нечасто: молодая пара (ему — двадцать пять, ей — двадцать четыре), между прочим, с двумя детьми, решила сделать бизнес на платежных терминалах системы QIWI, через которые гомельчане в последние годы привыкли оплачивать мобильную связь, Интернет а также различные фишки в «Одноклассниках».

Бизнес-план, впрочем, оказался вполне себе криминальным.

Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, 29 января в милицию с заявлением обратился директор одного ООО, сообщивший, что ночью с одного из терминалов, находящегося на стене магазина «Клавдия» по проезду Студенческому, пропал сигнал сим-карты.

На это, поначалу, как водится, не обратили внимания — списали на возможный технический сбой. Однако уже в 8 утра выяснилось, что чудо техники было буквально вырвано из стены. Ну и, исчезло в неизвестном направлении.

Собака с милицией пытались взять след, однако попытки оказались тщетными. Во-первых, погода стояла, мягко говоря, не сухая, а в сырости след берется не то, чтобы очень. Во-вторых, прохожие успели уже наследить следами, ведущими куда угодно, только не к преступнику. В общем, взять воров «тепленькими» не получилось.

Однако у грамотного полководца неудачный штурм зачастую превращается в спланированную осаду. Помозговав, милиционеры выдвинули версию, что первый эпизод может стать лишь началом в целой серии подобных краж.

И уже 5-го февраля их ждал успех.

Криминальные супруги попытались похитить аналогичный терминал со стены магазина «Брусничка» по улице Давыдовской. Но тут их ждал полноценный сюрприз: едва молодые люди успели демонтировать устройство, как тут же были приняты под белы рученьки сотрудниками уголовного розыска и участковым. Помощь им оказали сотрудники «Охраны».

При обыске у пары был найден первый похищенный терминал в состоянии, свойственном многим людям в пост-праздничном месяце январе — разобранном. Тут же были найдены остатки наличности (а добычей при первой краже стали 1250 рублей). К слову, риск, которому подвергли себя воры, отправляясь на второе дело, был совсем неоправданным: во втором терминале было всего 30 рублей. Накануне он прошел через инкассацию.

По ходу дела открылось, что у злоумышленников был и сообщник — друг семьи, 25-летний молодой человек. Роль у него была немалая. Отправляясь на первое дело его попросили... посидеть с детьми. Однако, выдрав из стены терминал, супруги обнаружили, что его вес — значительно больше, чем предполагалось, и силами только мужчины и женщины утащить его — задача почти нереальная.

Так из сиделки друг семьи превратился в соучастника.

По факту совершенных преступлений Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.