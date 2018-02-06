В Гомеле разыскивают водителя, который сбил пешехода на Сельмаше

В минувшую пятницу, 2 февраля, на Сельмаше автомобиль сбил мужчину.

Инцидент произошел примерно в 16.30 около дома № 67 по пр-ту Космонавтов. Водитель ехал задним ходом в районе третьего подъезда, когда сбил пешехода, который в результате аварии получил телесные повреждения.

Виновник аварии скрылся с места ДТП, и теперь его разыскивает милиция.

Если вы стали свидетелем происшествия, просьба сообщить информацию по телефонам 68-40-84, 68-44-44 в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.