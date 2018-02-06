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Фотофакт: на Мазурова собрался «паровозик» из трех машин

  • 06 февраля 2018, 11:18
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Вчера вечером в Волотове столкнулись три автомобиля.

Первые сведения об аварии появились в сообществе «Это Гомель, детка!» Происшествие случилось у гипермаркета «Алми» по улице Мазурова.

Подробности и обстоятельства ДТП выясняются.


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Места: Гомель (21482)

Метки: ДТП и ЧП (11), Авто (4934)

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