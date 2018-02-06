Гомельчанин убедил все инстанции и даже суд, что у него нет денег на алименты, в это же время его новая семья купила машину и квартиру

Гомельчанин сумел убедить Железнодорожный районный отдел образования, спорта и туризма и даже суд в том, что ему не хватает денег на воспитание второго сына. Мол, все из-за расходов, взыскиваемых на содержание ребенка от первого брака, — мальчик на гособеспечении.

В итоге решением суда ему сократили расходы, которые он должен был выплачивать на первого сына, до двух базовых величин в месяц. Однако прокуратура усомнилась в справедливости такого решения и более пристально рассмотрела материальное положение семьи. Оказалось — не зря.

Как выяснилось, уже после вынесения судом решения нынешней супругой мужчины была приобретена квартира в Гомеле площадью 95,9 кв. м, также в собственности у нее есть иномарка. Подозрение вызвало и то, что мужчина стал на учет по безработице менее чем за месяц до подачи иска в суд.

Эти и другие факты подтолкнули прокурора Гомельской области принести протест на решение суда. Дело направлено на новое судебное рассмотрение.

Кроме того, прокуратура Гомельской области направила главе администрации Железнодорожного района Гомеля информацию для исключения случаев обращения районного отдела образования, спорта и туризма в суд с исками об уменьшении размера и освобождении обязанных лиц от уплаты задолженности по возмещению расходов, затраченных государством на содержание детей, без достаточных на то оснований, и попросила провести служебную проверку по факту уже имевшего место обращения.