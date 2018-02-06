В Гомеле пьяная женщина в ссоре зарезала мужа

Труп мужчины с ножевым ранением грудной клетки обнаружили в 06.50 утра.

Как сообщили в МВД, предварительно установлено, что погибшего заколола собственная жена. Находясь при этом, как водится, в состоянии алкогольного опьянения.

Убитому мужчине было 45 лет, столько же, к слову, и подозреваемой в его убийстве женщине.

Правоохранители сообщают, что убийство произошло в ходе ссоры, приблизительно в период с 20.00 до 4 утра.