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В Гомеле пьяная женщина в ссоре зарезала мужа

  • 06 февраля 2018, 09:50
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Труп мужчины с ножевым ранением грудной клетки обнаружили в 06.50 утра.

Как сообщили в МВД, предварительно установлено, что погибшего заколола собственная жена. Находясь при этом, как водится, в состоянии алкогольного опьянения.

Убитому мужчине было 45 лет, столько же, к слову, и подозреваемой в его убийстве женщине.

Правоохранители сообщают, что убийство произошло в ходе ссоры, приблизительно в период с 20.00 до 4 утра.


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