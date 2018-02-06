Sales-профи: научить продавцов работать так, будто это их бизнес

В условиях роста конкуренции все более важным преимуществом для компаний становится профессионализм специалистов по продажам. Продавцам, особенно в секторе B2B, требуется все больше знаний и навыков, в том числе и из смежных областей — финансов и маркетинга.
«Продавец сегодня — это универсальный специалист, понимающий, как
работает бизнес, и способный решать комплексные задачи», — считает
руководитель Школы продаж Бизнес-школы ИПМ Марина Кожурова, руководитель
проекта и один из разработчиков обучающей программы Sales-профи.
«Мы отошли от привычных методов обучения, чтобы сделать программу увлекательной»
Программа Sales-профи является уникальной для Беларуси разработкой,
которая очень быстро начала пользоваться спросом не только внутри
страны, но и за ее пределами. Программу активно покупают российские
бизнесы, а от нескольких международных компаний уже поступили запросы о
ее переводе на английский язык. Sales-профи сделана в смешанном
(blended) формате — помимо живых занятий в аудитории, слушатели
пользуются онлайн-платформой, где они получают знания, выполняют
практические задания, общаются с коллегами и преподавателями. Такой
формат позволяет учиться без отрыва от основной работы и необходимости
разгребать гору дел после возвращения с обучения.
«В удобстве онлайн-платформы я убедилась сама. Когда Бизнес-школа ИПМ
открыла сразу пять учебных площадок в областных центрах Беларуси, мой
образ жизни резко изменился. Несколько месяцев подряд я запускала
учебные программы в регионах и фактически жила в автомобиле, переезжая
из одного города в другой. У меня не было возможности спокойно
подключиться к интернету с компьютера. При этом как преподаватель
Sales-профи я должна была постоянно проверять задания и общаться со
слушателями. И в течение нескольких месяцев я пользовалась учебной
платформой с телефона во время переездов», — рассказала Марина Кожурова.
Еще одна причина популярности программы — большое количество
практических заданий, которые поданы в увлекательной форме, похожей на
квест. «Мы старались отойти от привычных со школьной скамьи методов
обучения, когда нужно просто читать текст и выполнять упражнения. В
программе мы использовали разнообразные инструменты. Там есть цветные
слайды с разными персонажами, аудиозаписи, которые иллюстрируют и то,
как нужно разговаривать с клиентом и то, как этого делать не стоит. Есть
видео — это в основном отрывки из фильмов, которые демонстрируют, как
работает тот или иной навык», — рассказала Марина Кожурова.
Главный персонаж программы — это тьютор, по ходу обучения к нему
подключаются и другие действующие лица. Есть, например, персонажи,
которые изображают разные типы секретарей, с которыми нужно
договориться, чтобы получить доступ к руководителю. Одна из них —
решительная мужеподобная женщина, которая работает на своего босса 30
лет, считает, что она все знает и все сама решает. Вторая секретарша,
наоборот, постоянно робеет, говорит: сама бы у вас купила, но у меня
очень строгий начальник, он меня будет ругать, если пущу вас к нему.
Третья считает, что может запросто вычислить и перехитрить коварных
продавцов, которые хотят получить возможность пообщаться с ее боссом.
Задача каждого из персонажей — проиллюстрировать эффективные способы
ведения диалога с таким типом людей.
Многие концепции, представленные в Sales-профи, подаются в виде задач
и загадок. К примеру, надо расположить семь элементов, составляющих
структуру телефонного разговора, в правильном порядке. И пока это
упражнение не будет выполнено, система не позволит двигаться дальше.
Слушатели пишут «Книгу продаж» для своей компании
Все навыки в Sales-профи отрабатываются на реальных кейсах компании, в
которой работает слушатель. Одним из важных элементов работы продавца
является работа со скриптами — эффективными речевыми конструктами.
Известно, например, что если специалист по продажам звонит в компанию и
говорит: «Здрасьте, девушка, кто у вас занимается закупками?» — шансов
на успешное преодоление барьера «привратника» у него не много. Своей
фразой специалист только что сообщил секретарю о том, что его не ждут,
ему не срочно, звонок его не важен, в общем — не впускать! Для
эффективного прохождения помощника продавцу надо подготовиться, знать по
именам ключевых сотрудников фирмы и их позиции, сформулировать цель
своего звонка, представиться так, чтобы не было понятно, ты продаешь или
покупаешь. Гораздо лучше выглядит такое начало разговора с секретарем:
«Добрый день, Светлана, Петров Николай, соедините, пожалуйста, с Иваном
Ивановичем, он ждет моего звонка».
Скрипты, в которых подробно расписано эффективное ведение разговора,
слушатели отрабатывают в процессе коммуникации с клиентами своей
организации, адаптируют их к потребностям своей работы. Они вписывают в
скрипты имена своих клиентов, реальные виды деятельности и продукции. В
конечном итоге получается реально работающий инструмент, которым могут
пользоваться не только слушатели курса, но и все продавцы в компании.
«В результате выполнения всех заданий курса у специалиста получается
готовая „Книга продаж“. Таким образом, приобретая учебный курс,
компания получает еще и обучающий консалтинг», — говорит Марина
Кожурова.
Что продавцу нужно знать о скидках и отсрочках
Программа Sales-профи состоит из четырех курсов, два из которых
посвящены непосредственно продажам. Еще два — это курсы по маркетингу и
финансам, адаптированные для продавцов.
«Специалистам по продажам важно ориентироваться в основных
маркетинговых концепциях — понимать, кто ваш клиент, а кто им не
является, как определить ключевых клиентов и чем их заинтересовать.
Хорошему продавцу также необходимо разбираться в финансах — по крайней
мере, в той части, которая непосредственно касается его работы.
Известно, что специалисты по продажам часто используют скидки, чтобы
мотивировать клиентов приобрести продукт. И при этом продавцы не всегда
задумываются над тем, как это может влиять на финансовое состояние
компании, и на сколько единиц продукции придется продать больше, чтобы
сохранить требуемую маржинальность», — рассказала Марина Кожурова. Для
того, чтобы наглядно продемонстрировать это, разработчики Sales-профи
создали специальный калькулятор, который автоматически считает, сколько
единиц товара нужно продать, чтобы получить необходимую прибыль при
разных размерах скидок.
В курсе также объясняется, как работать с отсрочками платежей, чтобы
это не приводило к уменьшению прибыли, много внимания уделяется такому
показателю как рентабельность.
Дополнительная польза от изучения финансов и маркетинга заключается в
том, что продавцы начинают лучше понимать, в чем заключается работа их
коллег из этих подразделений, и это способствует снижению числа
конфликтных ситуаций внутри организации.
При встрече и по телефону продавец решает разные задачи
«Два курса программы посвящены продажам по телефону и продажам при
личной встрече. «Каждая из этих тем требует отдельной проработки. По
телефону продавец не продает товар, особенно если он работает в B2B.
Невозможно продать производственную линию или оборудование, сделав даже
десяток телефонных звонков. По телефону решаются другие задачи —
правильно определить человека, который принимает решения, найти
возможность поговорить с ним, убедить его согласиться на встречу. И это
при том, что по телефону продавец не имеет права говорить про конкретное
решение!», — рассказала Марина Кожурова.
«А вот при личной встрече решаются другие задачи — начать
сотрудничество с клиентом, увеличить объем, номенклатуру,
маржинальность, частоту продаж», — рассказала Марина Кожурова. По словам
руководителя Школы продаж Бизнес-школы ИПМ, «обучение на комплексной
интерактивной программе Sales-профи — эффективный способ научиться
работать с клиентом грамотно и технологично. Мы выстраивали программу
таким образом, чтобы специалисты по продажам научились широко смотреть
на работу компании и работать так, как будто это их бизнес», — считает
Марина Кожурова.
Календарь программ Школы продаж Бизнес-школы ИПМ в Гомеле:
19 февраля Sales-профи: продавай по-настоящему
2 марта Организация и управление отделом продаж: практическое руководство
Участники получают набор методик и документов, используемых в работе руководителя службы продаж. Программа курса включает темы:
— Подбор персонала в отдел продаж
— Эффективная самоорганизация руководителя
— Эффективная организация работы подразделения
— Управление качеством обслуживания клиентов
— Система стимулирования торгового персонала
— Формирование команды отдела продаж
— CRM: Основные области автоматизации и внедрение
— Финансы
— Маркетинг
23 апреля Продавец «под ключ»
Анатомия продаж. Искусство продавать вслепую и договариваться.
Конфликты и недовольные клиенты — что делать? Отработка типичных
ситуаций и реальных кейсов слушателей на модульном курсе для менеджеров и
специалистов отдела продаж.
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