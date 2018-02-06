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Фотофакт: серьезное ДТП на проспекте Речицкий вызвало большую пробку, останавливалось движение троллейбусов

  • 06 февраля 2018, 09:04
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Приблизительно около 07.40 минут утра на проспекте Речицкий, напротив парка «Фестивальный» столкнулись несколько авто.

Очевидцы сообщили «Сильным новостям», что ДТП спровоцировало серьезный затор на дороге, на некоторое время остановилось движение троллейбусов.

О пострадавших сведений нет.





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