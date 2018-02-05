У работников бюджетных организаций Гомельщины в декабре были самые низкие зарплаты по Беларуси

Работники бюджетных организаций в декабре в среднем получали 769,4 рубля. Эта сумма на 132 рубля, или на 20,7% больше, чем в ноябре. Реальная зарплата бюджетников за декабрь выросла на 20,5%.

FINANCE.TUT.BY изучил, насколько заработки работников бюджетных организаций разнятся по регионам.

Первое место по уровню декабрьских зарплат удерживают бюджетники Минска — 1 029,7 рубля. За месяц средние заработки выросли на 226,8 рубля. Меньше всего получали в прошлом месяце работники бюджетных организаций Гомельской области — 688,5 рубля.

Сколько получают бюджетники Регион Средняя зарплата, в рублях Как изменилась к ноябрю, рублей Реальная зарплата в декабре к ноябрю, в % Минск 1029,7 +226,8 +28,2 Минская область 717,4 +120,1 +20,1 Брестская 705,7 +118,5 +20,2 Витебская 692,5 +91,1 +15,1 Гомельская 688,5 +83 +13,7 Гродненская 746,2 +166 +28,6 Могилевская 691 +81,6 +13,4 по стране 769,4 +132 +20,7

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В здравоохранении в прошлом месяце в среднем получали 798,1 рубля. Так, врачи зарабатывали 1 225,9 рубля, а средний медперсонал — 782,2 рубля. Заработки врачей превысили 1100 рублей во всех регионах.

Сколько получают в здравоохранении Регион В среднем в здравоохранении Врачи Средний медперсонал Минск 1022,3 1342 958 Минская область 797 1245,9 790,4 Брестская область 749,5 1193,7 737,8 Витебская область 733,9 1213,8 726,8 Гомельская область 713,6 1166,6 738,9 Гродненская область 770,6 1141,8 763,5 Могилевская область 698,5 1141,4 696,1 по стране 798,1 1225,9 782,2

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В образовании средняя зарплата в декабре составила 664,5 рубля. Больше всего — в Минске (841,9 рубля). Профессоры и преподаватели больше всего получали в Минской области — 1500 рублей, а учителя — в Минске (877,4 рубля).

Сколько получают в образовании Регион В среднем в образовании Учителя Професcоры и преподаватели Минск 841,9 877,4 1478 Минская область 604,3 739,8 1500 Брестская область 621,4 780 1294,6 Витебская область 617,2 734,8 1355,1 Гомельская область 609,1 789,5 1255,2 Гродненская область 646,3 752,9 1278,3 Могилевская область 617,8 732,9 959 по стране 664,5 777,7 1 378

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Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в прошлом месяце выросла во всех регионах. Больше всего — в Гродненской области (+28,6 рубля).