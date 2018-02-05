У работников бюджетных организаций Гомельщины в декабре были самые низкие зарплаты по Беларуси

Работники бюджетных организаций в декабре в среднем получали 769,4 рубля. Эта сумма на 132 рубля, или на 20,7% больше, чем в ноябре. Реальная зарплата бюджетников за декабрь выросла на 20,5%.
FINANCE.TUT.BY изучил, насколько заработки работников бюджетных организаций разнятся по регионам.
Первое место по уровню декабрьских зарплат удерживают бюджетники Минска — 1 029,7 рубля. За месяц средние заработки выросли на 226,8 рубля. Меньше всего получали в прошлом месяце работники бюджетных организаций Гомельской области — 688,5 рубля.
|Сколько получают бюджетники
|Регион
|Средняя зарплата, в рублях
|Как изменилась к ноябрю, рублей
|Реальная зарплата в декабре к ноябрю, в %
|Минск
|1029,7
|+226,8
|+28,2
|Минская область
|717,4
|+120,1
|+20,1
|Брестская
|705,7
|+118,5
|+20,2
|Витебская
|692,5
|+91,1
|+15,1
|Гомельская
|688,5
|+83
|+13,7
|Гродненская
|746,2
|+166
|+28,6
|Могилевская
|691
|+81,6
|+13,4
|по стране
|769,4
|+132
|+20,7
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В здравоохранении в прошлом месяце в среднем получали 798,1 рубля. Так, врачи зарабатывали 1 225,9 рубля, а средний медперсонал — 782,2 рубля. Заработки врачей превысили 1100 рублей во всех регионах.
|Сколько получают в здравоохранении
|Регион
|В среднем в здравоохранении
|Врачи
|Средний медперсонал
|Минск
|1022,3
|1342
|958
|Минская область
|797
|1245,9
|790,4
|Брестская область
|749,5
|1193,7
|737,8
|Витебская область
|733,9
|1213,8
|726,8
|Гомельская область
|713,6
|1166,6
|738,9
|Гродненская область
|770,6
|1141,8
|763,5
|Могилевская область
|698,5
|1141,4
|696,1
|по стране
|798,1
|1225,9
|782,2
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В образовании средняя зарплата в декабре составила 664,5 рубля. Больше всего — в Минске (841,9 рубля). Профессоры и преподаватели больше всего получали в Минской области — 1500 рублей, а учителя — в Минске (877,4 рубля).
|Сколько получают в образовании
|Регион
|В среднем в образовании
|Учителя
|Професcоры и преподаватели
|Минск
|841,9
|877,4
|1478
|Минская область
|604,3
|739,8
|1500
|Брестская область
|621,4
|780
|1294,6
|Витебская область
|617,2
|734,8
|1355,1
|Гомельская область
|609,1
|789,5
|1255,2
|Гродненская область
|646,3
|752,9
|1278,3
|Могилевская область
|617,8
|732,9
|959
|по стране
|664,5
|777,7
|1 378
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Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в прошлом месяце выросла во всех регионах. Больше всего — в Гродненской области (+28,6 рубля).
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