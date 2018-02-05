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У работников бюджетных организаций Гомельщины в декабре были самые низкие зарплаты по Беларуси

  • 05 февраля 2018, 14:58
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Работники бюджетных организаций в декабре в среднем получали 769,4 рубля. Эта сумма на 132 рубля, или на 20,7% больше, чем в ноябре. Реальная зарплата бюджетников за декабрь выросла на 20,5%.

FINANCE.TUT.BY изучил, насколько заработки работников бюджетных организаций разнятся по регионам.

Первое место по уровню декабрьских зарплат удерживают бюджетники Минска — 1 029,7 рубля. За месяц средние заработки выросли на 226,8 рубля. Меньше всего получали в прошлом месяце работники бюджетных организаций Гомельской области — 688,5 рубля.

Сколько получают бюджетники
РегионСредняя зарплата, в рубляхКак изменилась к ноябрю, рублейРеальная зарплата в декабре к ноябрю, в %
Минск1029,7+226,8+28,2
Минская область717,4+120,1+20,1
Брестская705,7+118,5+20,2
Витебская692,5+91,1+15,1
Гомельская688,5+83+13,7
Гродненская746,2+166+28,6
Могилевская691+81,6+13,4
по стране769,4+132+20,7
Читать полностью:  https://finance.tut.by/news579380.html

В здравоохранении в прошлом месяце в среднем получали 798,1 рубля. Так, врачи зарабатывали 1 225,9 рубля, а средний медперсонал — 782,2 рубля. Заработки врачей превысили 1100 рублей во всех регионах.

Сколько получают в здравоохранении
РегионВ среднем в здравоохраненииВрачиСредний медперсонал
Минск1022,31342958
Минская область7971245,9790,4
Брестская область749,51193,7737,8
Витебская область733,91213,8726,8
Гомельская область713,61166,6738,9
Гродненская область770,61141,8763,5
Могилевская область698,51141,4696,1
по стране798,11225,9782,2
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В образовании средняя зарплата в декабре составила 664,5 рубля. Больше всего — в Минске (841,9 рубля). Профессоры и преподаватели больше всего получали в Минской области — 1500 рублей, а учителя — в Минске (877,4 рубля).

Сколько получают в образовании
РегионВ среднем в образованииУчителяПрофесcоры и преподаватели
Минск841,9877,41478
Минская область604,3739,81500
Брестская область621,47801294,6
Витебская область617,2734,81355,1
Гомельская область609,1789,51255,2
Гродненская область646,3752,91278,3
Могилевская область617,8732,9959
по стране664,5777,71 378
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Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в прошлом месяце выросла во всех регионах. Больше всего — в Гродненской области (+28,6 рубля).


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Места: Гомель (21475)

Метки: Экономика (13072), Область (5079)

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