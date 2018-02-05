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На Макаенка столкнулись автобус и троллейбус, пострадали три человека, в том числе и ребенок — фото, видео (обновлено)

  • 05 февраля 2018, 13:59
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Сегодня около полудня на улице Макаенка автобус-«гармошка» въехал в троллейбус.

Как сообщают очевидцы, дорожное покрытие там очень скользкое: сложные погодные условия и стали причиной необычного ДТП.

В аварии пострадали три человека. У семилетнего мальчика ушиб носа, у мужчины — ушиб спины, сообщает БелТА. Гораздо меньше повезло женщине: она госпитализирована, но медики не разглашают информацию о ее травмах.




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