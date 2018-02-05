Тривижн 05/02 - 18/02:
МС Маркет 05/02 - 11/02:

В Гомеле и Мозыре за сутки выпала декадная норма снега

  • 05 февраля 2018, 11:53
  • 426
  • 0



Декадная норма снега выпала за минувшие сутки в Гомеле и Мозыре, сообщили корреспонденту БелТА в Гомельском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На всей территории Гомельской области 4 февраля выпали обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Больше всего пришлось на Гомель, Мозырь, где зафиксирована декадная норма осадков (по 18 мм) и Василевичи (17 мм). По данным синоптиков, в ближайшие дни обильных снегопадов не прогнозируется, однако ожидается усиление морозов.

Из-за непогоды 4 февраля в Гомельском, Калинковичском и Ветковском районах нарушалось электроснабжение. Сотрудники МЧС оказывали помощь передвижными дизель-генераторами. В некоторых районах зафиксированы случаи падения деревьев, из-за чего повреждено более 10 автомобилей. В Светлогорском, Ветковском, Лельчицком районах Гомельской области подразделения спасателей помогали извлекать из снежных заносов автобусы и легковые авто. В Буда-Кошелевском районе в снежном плену оказался автомобиль скорой помощи, который ехал к больному.


Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21473), Мозырь (1887)

Метки: Погода (1751), Область (5075)

Читайте также

Фоторепортаж: Гомель снова занесло снегом

Фотофакт: в Железнодорожном районе дерево упало на пять машин, в Новобелице — на две. Как Гомель пережил снегопад (обновлено)

План «Погода» введен в Гомельской области из-за снегопада

В Гомельской области восстанавливают электроснабжение в 91 населенном пункте

Комментарии правила
Батут 01/02 - 14/02:

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 05/02 - 06/02:

Самое читаемое