В Гомеле и Мозыре за сутки выпала декадная норма снега

Декадная норма снега выпала за минувшие сутки в Гомеле и Мозыре, сообщили корреспонденту БелТА в Гомельском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На всей территории Гомельской области 4 февраля выпали обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Больше всего пришлось на Гомель, Мозырь, где зафиксирована декадная норма осадков (по 18 мм) и Василевичи (17 мм). По данным синоптиков, в ближайшие дни обильных снегопадов не прогнозируется, однако ожидается усиление морозов.

Из-за непогоды 4 февраля в Гомельском, Калинковичском и Ветковском районах нарушалось электроснабжение. Сотрудники МЧС оказывали помощь передвижными дизель-генераторами. В некоторых районах зафиксированы случаи падения деревьев, из-за чего повреждено более 10 автомобилей. В Светлогорском, Ветковском, Лельчицком районах Гомельской области подразделения спасателей помогали извлекать из снежных заносов автобусы и легковые авто. В Буда-Кошелевском районе в снежном плену оказался автомобиль скорой помощи, который ехал к больному.