Фотофакт: в Гомеле на Советской фура «потеряла» прицеп

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249 Фотофакт: Ким Чен Ын ночью катался на троллейбусе по столице КНДР «Проведен обкат нового троллейбуса с участием уважаемого высшего руководителя товарища Ким Чен Ына», — сообщило в воскресенье, 4 февраля, Центральное телеграфное агентство Северной...