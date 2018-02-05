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Фотофакт: в Гомеле на Советской фура «потеряла» прицеп

  • 05 февраля 2018, 11:44
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Дорожный инцидент произошёл сегодня. Примерно в 5.30 утра грузовой автомобиль поворачивал с улицы Чонгарской дивизии, когда у него рассоединилось сцепное устройство. Кабина и прицеп фуры временно заблокировали проезжую часть.

Своими силами убрать тяжёлый автомобиль с дороги не удалось. До прибытия МЧС для организации дорожного движения на месте работали сотрудники ГАИ УВД Гомельского облисполкома. Пострадавших нет.




Дарья Стрельченко, Гомельские ведомости
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