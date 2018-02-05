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Две пассажирки в больнице. Подробности резонансной аварии на Луначарского, где столкнулись «Пежо» и «Тойота»

  • 05 февраля 2018, 11:32
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ДТП произошло в районе магазина «Домашний» недалеко от поселка Красный маяк.

В субботу, 3 февраля, примерно в 14:40 26-летний водитель за рулем Пежо 406 ехал по дороге Н-4102 «Гомель-Ветка» со стороны Гомеля в направлении Ветки.



Выехав на полосу встречного движения, автомобиль столкнулся с «Тойотой Кэмри», которой управлял 43-летний водитель. Второе авто двигалось в попутном направлении, сообщили в УГАИ УВД облисполкома.

В результате аварии 29-летняя и 58-летняя женщины-пассажиры получили телесные повреждения. Девушка госпитализирована в реанимационное отделение областной клинической больницы, женщина — в травматологическое отделение.В результате аварии 29-летняя и 58-летняя женщины-пассажиры получили телесные повреждения. Девушка госпитализирована в реанимационное отделение областной клинической больницы, женщина — в травматологическое отделение.




Гомельская правда
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