На киевских рынках продают сливочное масло от ОАО «Гомельпродукт». Вот только жители украинской столицы никак не могут знать, что такой организации в Беларуси не существует.

На редакционную почту обратился Виталий Юрченко, который уже более полугода проживает в Киеве.

— Обратил внимание на массовую продажу товаров из Гомеля. Один из продуктов привлек внимание. Теперь становиться очень понятно, почему наши белорусские товары не реализуются на территории Украины, так как подделываются в фабричных масштабах.





Свое письмо Виталий сопроводил фотоснимками, сделанным на рынке Демеевский возле Центрального Автовокзала в Киеве.

На упаковке указано: ОАО «ГомельПродукт» ул. Аграрная, 17/8, 22408, г.Гомель, Республика Беларусь. Такой дом в Гомеле действительно есть, однако о подобном предприятии там не слыхали. Более того, почтовый индекс должен состоять из 6 цифр и начинаться на 246.





Далее на упаковке фигурирует еще один адрес: ул. Архипова Стража, 58. Улица такая расположена в 104-ом микрорайоне, но дома с таким номером здесь нет.





На упаковке указан штрих-код 4810026542318, но «настоящие» в нем лишь первые три цифры 481 — код Беларуси. Остальные же цифры никакой информации в себе не несут.





Разговоры о подделках белорусских товаров в Украине ходят давно, но, как видно из фото Виталия, это не просто слухи. Отправившись в Украину и увидев продукцию из родного города, не спешите ее покупать: лучше убедитесь, что имя производителя вы слышите не впервые.