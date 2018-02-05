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Внимание, подделка! Как в Украине продают поддельное «гомельское» масло — фотофакт

  • 05 февраля 2018, 10:59
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На киевских рынках продают сливочное масло от ОАО «Гомельпродукт». Вот только жители украинской столицы никак не могут знать, что такой организации в Беларуси не существует.

На редакционную почту обратился Виталий Юрченко, который уже более полугода проживает в Киеве.

— Обратил внимание на массовую продажу товаров из Гомеля. Один из продуктов привлек внимание. Теперь становиться очень понятно, почему наши белорусские товары не реализуются на территории Украины, так как подделываются в фабричных масштабах.


Свое письмо Виталий сопроводил фотоснимками, сделанным на рынке Демеевский возле Центрального Автовокзала в Киеве.

На упаковке указано: ОАО «ГомельПродукт» ул. Аграрная, 17/8, 22408, г.Гомель, Республика Беларусь. Такой дом в Гомеле действительно есть, однако о подобном предприятии там не слыхали. Более того, почтовый индекс должен состоять из 6 цифр и начинаться на 246.


Далее на упаковке фигурирует еще один адрес: ул. Архипова Стража, 58. Улица такая расположена в 104-ом микрорайоне, но дома с таким номером здесь нет.


На упаковке указан штрих-код 4810026542318, но «настоящие» в нем лишь первые три цифры 481 — код Беларуси. Остальные же цифры никакой информации в себе не несут.


Разговоры о подделках белорусских товаров в Украине ходят давно, но, как видно из фото Виталия, это не просто слухи. Отправившись в Украину и увидев продукцию из родного города, не спешите ее покупать: лучше убедитесь, что имя производителя вы слышите не впервые.


gomel.today
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Места: Гомель (21473), Киев (338)

Метки: Общество (28853)

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