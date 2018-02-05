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Мальчик, который шил снеговиков для оплаты лечения от рака в Гомеле, пойдет в школу

  • 05 февраля 2018, 10:43
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Два года назад, накануне зимних праздников, 4-летний Андрей из Черкасс делал игрушечных снеговиков, чтобы собрать деньги на курс лечения в Гомеле. Для этого требовалось $35 тыс.

Родители уже собирались продавать квартиру в Украине, но история мальчика потрясла пользователей соцсетей. Люди начали переводить деньги на счет мамы мальчика, оставляя заказы на снеговиков.


Необходимую сумму на лечение мальчика удалось собрать за пять дней.

В 2017 году Андрей закончил лечение. Сейчас он дома и готовится к школе.

А мама Андрея стала координатором благотворительного проекта «Чашка кофе», который собирает деньги на лечение детей.


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Места: Гомель (21473), Черкассы (1)

Метки: Общество (28853)

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