Метель и морозы. Погода в Гомеле на неделю

На этой неделе погода подарит морозы и метель.

В понедельник утром гомельчане увидели на своих градусниках −13°С. В течение дня немного потеплеет, но выше −6°С столбик термометра не поднимется. Аналогичная погода прогнозируется и в ближайшие дни.

Вечером в среду морозы начнут отступать — ожидается −2°С, а на следующий день метеорологи прогнозируют дневную температуру около нуля.

К концу рабочей недели, в пятницу, на Гомель снова обрушится снегопад. Готовьтесь откапывать автомобили и расчищать дорожки!