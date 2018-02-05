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Метель и морозы. Погода в Гомеле на неделю

  • 05 февраля 2018, 09:13
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На этой неделе погода подарит морозы и метель.

В понедельник утром гомельчане увидели на своих градусниках −13°С. В течение дня немного потеплеет, но выше −6°С столбик термометра не поднимется. Аналогичная погода прогнозируется и в ближайшие дни.

Вечером в среду морозы начнут отступать — ожидается −2°С, а на следующий день метеорологи прогнозируют дневную температуру около нуля.

К концу рабочей недели, в пятницу, на Гомель снова обрушится снегопад. Готовьтесь откапывать автомобили и расчищать дорожки!


gomel.today
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Места: Гомель (21473)

Метки: Погода (1751), Главное (5645)

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