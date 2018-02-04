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В Гомельской области восстанавливают электроснабжение в 91 населенном пункте

  • 04 февраля 2018, 18:13
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В Гомельской области восстанавливают электроснабжение в 91 населенном пункте, нарушенное в связи с непогодой, сообщили БелТА в ГПО «Белэнерго».

В «Белэнерго» отметили, что, несмотря на капризы погоды, все отключения электроэнергии в Гомельской области ликвидируются оперативно. «По последней информации, 46 бригад работает над восстановлением электроснабжения в 91 населенном пункте», — проинформировали в компании.

На данный момент повреждено 35 воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ. «Все повреждения устраняются оперативно по мере возникновения, ситуация под контролем», — подчеркнули в Белэнерго.

По данным синоптиков, на 4 февраля преимущественно по юго-восточной половине страны прогнозировался мокрый снег, метель; по Гомельской, Могилевской и по востоку Брестской областей — продолжительные сильные осадки.


БелТА
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Метки: Погода (1749), Происшествия (11667), Область (5074)

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