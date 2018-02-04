МС Маркет 05/02 - 11/02:

Фоторепортаж: Гомель снова занесло снегом

  • 04 февраля 2018, 16:45
  • 3760
  • 0



Воскресное утро встретило гомельчан занесенными снегом улицами. Кто-то отправился на зимнюю фотосессию, а кто-то — расчищать дорожки и вытаскивать автомобили из-под упавших деревьев.

Синоптики прогнозируют похолодание на следующей неделе, однако очередная метель ожидается не раньше четверга. Если вы не успели слепить снежную бабу из свежего снега, то у вас еще есть шанс наверстать упущенное.

Для тех, кто так и не побывал на прогулке на свежем воздухе, редакция «Сильных Новостей» подготовила фоторепортаж с улиц снежного Гомеля.

































gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21465)

Метки: Погода (1749), Главное (5643)

Комментарии правила
Батут 01/02 - 14/02:

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 03/02 - 05/02:

Самое читаемое