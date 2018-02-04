Фоторепортаж: Гомель снова занесло снегом

Воскресное утро встретило гомельчан занесенными снегом улицами. Кто-то отправился на зимнюю фотосессию, а кто-то — расчищать дорожки и вытаскивать автомобили из-под упавших деревьев.

Синоптики прогнозируют похолодание на следующей неделе, однако очередная метель ожидается не раньше четверга. Если вы не успели слепить снежную бабу из свежего снега, то у вас еще есть шанс наверстать упущенное.

Для тех, кто так и не побывал на прогулке на свежем воздухе, редакция «Сильных Новостей» подготовила фоторепортаж с улиц снежного Гомеля.



























































































































